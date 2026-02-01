استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل 2026.. رابط رسمي

تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات المميكنة والإليكترونية تسهيلاً على المواطنين، ومنها استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين، دون الحاجة للذهاب للسجل المدني، حيث أصبح الآن بإمكانك استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر هاتفك وتسجيل بياناتك وخلال أيام تحصل على البطاقة الجديدة.

موقع استخراج بطاقة الرقم القومي

يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين ، عبر موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط https://moi.gov.eg/home/contact.

رابط استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي .. اضغط هنا

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

تجديد بطاقة الرقم القومي اونلاين

يمكن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين عبر موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية بخطوات بسيطة، وهي

(تسجيل الدخول، إدخال البيانات، دفع الرسوم) واستلامها عبر البريد، بشرط أن تكون البطاقة تجديدًا وليست أول مرة، مع صحة البيانات السابقة.

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

3- اختر ايقونة الأحوال المدنية

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي

5- ادخل البيانات المطلوبة

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام

8- اضغط على تسجيل الطلب.

استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين

موقع استخراج بطاقة شخصية

لكل من يرغب في استخراج بطاقة شخصية أونلاين، يمكنك الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية واتباع الخطوات

بوابة الحكومة المصرية تجديد بطاقة الرقم القومي

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر بوابة الحكومة المصرية،

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل خلال مدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى 24 ساعة عبر عدة طرق:

-استمارات الـ VIP بالمراكز النموذجية والمولات (515-800 جنيه)

- الأحوال المدنية بالعباسية (315-515 جنيه)

- خدمات الخط الساخن (15340/16582) لتوصيلها للمنزل في نفس اليوم (حوالي 615-800 جنيه).

استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي



- ادخل على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.. اضغط هنا

- إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب عليك إنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناتك الشخصية مثل الرقم القومي، الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، وإذا كان لديك حساب مسبق، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

- بعد تسجيل الدخول، اضغط على قائمة «الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية».

- من بين الخدمات المتاحة، اختر خدمة «طلب بطاقة بدل فاقد للرقم القومي».

- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، تاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة.

- بعد إتمام إدخال البيانات، سيتم توجيهك إلى صفحة دفع الرسوم المطلوبة، ويمكنك سدادها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

- بعد الانتهاء من عملية الدفع، سيتم إرسال البطاقة الشخصية الجديدة إلى عنوانك المسجل خلال بضعة أيام.