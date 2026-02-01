نائب الشيوخ: مبادرات الكشف المبكر تحمي المجتمع من الأمراض المزمنة

قال النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تمثل تطبيقًا عمليًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا أن فحص أكثر من 20 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة يعكس ثقة المواطنين في جودة الخدمات الصحية الحكومية.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن المبادرة لا تقتصر على الفحص التشخيصي، بل تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين وتعزيز ثقافة الكشف المبكر والفحص الدوري، ما يسهم في الوقاية من المضاعفات الخطيرة لأمراض الضغط والسكر والفشل الكلوي، ويقلل الحاجة إلى الغسيل أو زراعة الكلى.

تقديم كارت متابعة لكل مواطن بعد الفحص

وأشار عضو المجلس إلى أن تقديم كارت متابعة لكل مواطن بعد الفحص والمتابعة المستمرة لحالته الصحية يمثل نموذجًا فعّالًا للرقابة والمتابعة، ويؤكد حرص الدولة على تقديم رعاية شاملة تحفظ صحة المجتمع وتبني ثقافة صحية مستدامة.

واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تعكس رؤية واضحة للدولة في حماية صحة المواطنين، وبناء مجتمع صحي واعٍ قادر على مواجهة تحديات الأمراض المزمنة.