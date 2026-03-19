سلطنة عمان تعلن رسميا أن الجمعة 20 مارس يوم عيد الفطر السعيد

أعلنت سلطنة عمان، يوم الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1447هـ، وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة 20 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك في السلطنة.

وقالت صحيفة "عمان" العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق، يعتزم أداء صلاة عيد الفطر في مسجد الخور بمحافظة مسقط.

وأعلن البلاط السلطان في بيان أنه "بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيُؤدّي حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- صلاةَ عيد الفطر السعيد لعام ١٤٤٧ هجري، في مسجد الخور بمحافظة مسقط".

وأشار البيان إلى أن سلطان عمان سيؤدي صلاة عيد الفطر مع عدد من أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وعدد من المسئولين إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية للدولة الإسلامية.