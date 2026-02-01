برلماني: زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية تجسد دولة تراهن على الإنسان

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد أمين سر لجنة التعليم بـمجلس النواب، أن الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، وما صاحبها من رسائل مباشرة إلى طلابها، تعكس بوضوح طبيعة المرحلة التي تعيشها الدولة المصرية، والتي تقوم على الانضباط، وبناء الإنسان، والعمل الجاد من أجل المستقبل.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشهد مشاركة الرئيس أبناءه من طلاب الأكاديمية صلاة الفجر ومتابعته لبرامجهم التدريبية، يحمل دلالة مهمة على أن القيادة السياسية حريصة على التواصل المباشر مع الأجيال الجديدة التي ستتولى مسؤولية حماية الوطن وبنائه، مؤكدًا أن الدولة تُعد كوادرها على أساس الكفاءة والالتزام، بعيدًا عن أي وساطة أو مجاملة.

البناء الإنساني يعكس إيمان الدولة بأن التقدم الحقيقي

وأشار أمين سر تعليم البرلمان، إلى أن حديث الرئيس عن البناء الإنساني يعكس إيمان الدولة بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالمشروعات فقط، بل بالاستثمار في الإنسان القادر على الإدارة والتطوير وتحمل المسؤولية، وهو ما يظهر جليًا في مؤسسات إعداد الكوادر، وعلى رأسها الأكاديمية العسكرية.

وفي الشأن الاقتصادي، قال الدكتور احمد عبد المجيد، إن تطمينات الرئيس بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار تؤكد أن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الدولة بدأ يؤتي ثماره تدريجيًا، رغم الضغوط العالمية غير المسبوقة. وأضاف أن دعوة الرئيس إلى بذل مزيد من الجهد والعمل تعكس شفافية في الطرح، وإدراكًا بأن بناء اقتصاد قوي عملية تراكمية تحتاج إلى صبر واستمرار.

كما أشاد عضو مجلس النواب بتأكيد الرئيس على استقرار الأوضاع الداخلية وتوافر السلع الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، معتبرًا أن ذلك يعكس نجاح الدولة في إدارة التحديات الاقتصادية العالمية وتأمين احتياجات المواطنين، وهو ما يعزز حالة الاستقرار المجتمعي.

وعلى المستوى الدولي، أوضح احمد عبد المجيد. أن حديث الرئيس عن الأزمات العالمية والمتغيرات المتسارعة يؤكد أن مصر تتحرك في محيط شديد التعقيد، لكنها تنتهج سياسة متوازنة تحافظ على أمنها القومي وتدعم الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، شدد نائب الاسكندرية على أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية وقف الحرب وتهيئة الظروف لإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، يعكس الدور المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية والسعي المستمر لاحتواء التصعيد وحماية المدنيين، إلى جانب التحرك السياسي والإنساني على مختلف المستويات.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد تصريحه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس من داخل الأكاديمية العسكرية كانت بمثابة رسالة ثقة للمصريين بأن الدولة تسير وفق رؤية واضحة، تعتمد على إعداد أجيال قوية، وتعزيز الاستقرار، ومواصلة البناء رغم التحديات الإقليمية والدولية.