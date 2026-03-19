الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
محمد الطحاوي

نظم مركز شباب أولاد عابدين التابع لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم في تقليد سنوي يهدف إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.

استُهلت فعاليات الحفل بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم قدمها عدد من الأصوات الندية من الطلاب المشاركين وسط تفاعل كبير من الحضور الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة الدينية المميزة.

وشهدت الاحتفالية تكريم 200 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، حيث تم توزيع شهادات تقدير وهدايا عينية وجوائز مالية، إلى جانب تخصيص جوائز إضافية للمتميزين، في خطوة تعكس حجم الاهتمام برعاية النماذج المشرفة من أبناء القرية.

حضر الحفل عدد من رموز العمل الدعوي والمجتمعي، من بينهم الشيخ حسن أمين، والشيخ إسماعيل ثابت، والشيخ محمد علي دهشان، والشيخ أحمد صلاح، والشيخ إبراهيم خلف الله، والشيخ إبراهيم حسن، إلى جانب محمد فؤاد، والسيد عثمان، وسط حضور واسع من أهالي القرية الذين حرصوا على دعم أبنائهم ومشاركتهم لحظات التكريم.

ومن جانبه، أعرب تامر العمدة، المنسق والمشرف العام على المسابقة، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن حفظة القرآن يمثلون أمل الأمة وبناة مستقبلها، وأن تكريمهم يعد استثمارًا حقيقيًا في بناء الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية.

كما أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيرين إلى أنها تمثل دافعًا قويًا لأبنائهم للاستمرار في حفظ كتاب الله والتفوق فيه، خاصة في ظل هذا الدعم المجتمعي الكبير.

ويأتي تنظيم هذه الاحتفالية في إطار الجهود المجتمعية المستمرة لاكتشاف ورعاية المواهب الدينية، وتشجيع الأجيال الجديدة على التمسك بتعاليم الدين الإسلامي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا واستقامة.

الشرقية بمحافظة الشرقية حفظة القرآن الكريم القيم الدينية والأخلاقية

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

