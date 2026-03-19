بعد سنوات.. افتتاح كباري شارع 45 بالطريق الدولي شرقي الإسكندرية

شهدت منطقة المنتزه بشرق الإسكندرية الافتتاح التجريبي لكباري شارع 45 على الطريق الدولي، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وذلك في خطوة طال انتظارها لتخفيف التكدسات وتحسين السيولة المرورية، وذلك بعد سنوات من المعاناة المرورية والانتظار.

وأكد المحافظ أن المشروع يُعد من المحاور الحيوية التي تسهم في ربط شرق المدينة بالطريق الدولي الساحلي، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى تقليل زمن الرحلات والحد من الاختناقات المرورية، خاصة خلال أوقات الذروة.

وقال أيمن عطية إن الدولة تواصل تنفيذ خططها لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يخدم حركة النقل ويدعم خطط التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الإسكندرية.

ولاقى افتتاح الكباري ترحيبًا واسعًا من الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أنه سيُحدث فارقًا ملموسًا في حياتهم اليومية من حيث تقليل الوقت وتحسين مستوى الأمان على الطريق.