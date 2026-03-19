استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف أعمارهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

من جانبه أشار اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وحفاظاً على البيئة من التلوث و البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي من التلف كثفت الإدارة العامة للتوعية و المشاركة المجتمعية حملاتها بكافة انحاء المحافظة لتوعية المواطنين والتى استهدفت (٧٠٠ألف) مواطن لمناشدتهم بخطورة الإسراف في الماء سواء أثناء تنظيف المنازل و غسيل السجاد أو أثناء عمليات تنظيف المنازل.

وأضاف أن الحفاظ على المياه واجب حتمى حيث أنه تم التنبيه بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي ، مما يؤدي ذلك إلى انسدادها و حدوث أعطال بها واضطرار الشركة بقطع المياه للتعامل مع الأعطال و إصلاحها و ضرورة التخلص الآمن من الصرف الصحي لأن ذلك يُعد من أهم الأولويات للحفاظ على الصحة و العيش بيئة آمنة.