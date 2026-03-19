أخبار العالم

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

القسم الخارجي

أعلنت أربع دول آسيوية هي بروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة أن يوم السبت 21 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس.

وأكد مركز الفلك الدولي في بيان رسمي أن هذه الدول أقرت أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون المتمم لشهر رمضان، ليُستكمل الشهر ثلاثين يومًا، قبل الاحتفال بالعيد في اليوم التالي.

اختلاف الرؤية يحدد موعد العيد

يعتمد تحديد موعد عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية على رؤية الهلال بالعين المجردة أو عبر الوسائل الفلكية، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى اختلاف موعد العيد بين الدول، وفقًا للظروف الجوية ومعايير التحري المعتمدة في كل دولة. 

وفي هذه الحالة، حالت ظروف الرصد الفلكي دون رؤية الهلال في الدول الأربع، ما دفع الجهات المختصة إلى إعلان استكمال شهر رمضان.

تباين متوقع في موعد العيد عالميًا

من المتوقع أن يشهد العالم الإسلامي اختلافًا في موعد عيد الفطر هذا العام، حيث قد تعلن دول أخرى ثبوت رؤية الهلال، وبالتالي الاحتفال بالعيد يوم الجمعة، بينما تبدأ دول أخرى العيد يوم السبت.

ويُعد هذا التباين أمرًا معتادًا سنويًا، نتيجة لاختلاف المعايير الشرعية والفلكية بين الدول، إضافة إلى تفاوت ظروف الرؤية من منطقة إلى أخرى.

يساهم الإعلان المبكر عن موعد العيد في هذه الدول في تنظيم الاستعدادات الرسمية والشعبية، سواء على مستوى الإجازات أو الشعائر الدينية أو الفعاليات الاجتماعية. كما يتيح للمسلمين الاستعداد لأداء صلاة العيد وتنظيم زياراتهم العائلية وفقًا للتوقيت المحدد.

