قبل الزحمة.. تعرف على أسعار الأضاحي اليوم وأفضل وقت للشراء

تشهد أسعار الأضاحي في الأسواق حالة من الارتفاع النسبي، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء خلال الأيام الحالية، وهو ما يُبقي الأسعار في زيادة طبيعية مع تحركات محدودة وفقًا لحجم العرض والطلب.

أسعار الأضاحي اليوم في الأسواق

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الأضاحي اليوم جاءت مستقرة إلى حد كبير، مع فروق طفيفة لا تتجاوز 5 جنيهات صعودًا أو هبوطًا بحسب كل منطقة.

وأوضح أن سعر الكيلو القائم اليوم سجل:

اللحم البقري: نحو من 190 ل 200 جنيهًا للكيلو

اللحم الجاموسي: من 160 إلى 170 جنيهًا للكيلو

الضأن: حوالي 220 جنيه للكيلو

الماعز: نحو 220 جنيهًا للكيلو

وأشار إلى أن هذه الأسعار تعكس حالة السوق الحالية، خاصة مع زيادة الطلب قبل العيد، مقابل توافر كميات مناسبة من المعروض.

أسعار اللحوم المذبوحة اليوم

أكد نقيب الفلاحين أن أسعار اللحوم المذبوحة شهدت ارتفاعا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجل:

اللحوم البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو

وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا للمستهلكين، خاصة مع تزايد المعروض نتيجة طرح كميات إضافية بالأسواق.

وتوقع “أبو صدام” استمرار استقرار الأسعار حتى حلول عيد الأضحى، مع احتمالية حدوث تراجع طفيف نتيجة استيراد كميات كبيرة من العجول ورؤوس الماشية، ما يساهم في زيادة المعروض وضبط السوق.

كما لفت إلى أن أسعار رؤوس الماشية هذا العام شهدت ارتفاع مقارنة بالفترات الماضية، حيث ارتفعت بنحو 5 إلى 10 آلاف جنيه للرأس، رغم وجود اختلافات نسبية مقارنة بالعام الماضي.