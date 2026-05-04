مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4-5-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الإثنين 4 مايو 2026 يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف الدوريات العالمية، حيث تتجه الأنظار بشكل خاص إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يقدم مواجهتين من العيار الثقيل بين كبار الأندية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق أولى المواجهات بمباراة قوية تجمع بين تشيلسي ونوتينجهام فورست في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

وفي قمة مرتقبة، يلتقي إيفرتون مع مانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والتحدي. وتُنقل المباراتان عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يستضيف إشبيلية نظيره ريال سوسيداد في لقاء مهم يقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويُبث عبر قناة beIN Sports HD 3، حيث يتنافس الفريقان على تحسين مراكزهما في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أما في إيطاليا، فتقام مواجهتان قويتان؛ الأولى بين كريمونيزي ولاتسيو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يلتقي روما مع فيورنتينا في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

وفي السعودية، يواجه الفيحاء فريق الرياض عند الساعة 5:10 مساءً، بينما يلتقي الاتحاد مع الخلود، وكذلك مباراة الاتفاق ضد النجمة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري

محليًا، يشهد الدوري المصري عدة مواجهات، حيث يلتقي فاركو مع المقاولون العرب في الخامسة مساءً، فيما يواجه الاتحاد السكندري فريق بتروجت، ويلعب وادي دجلة أمام كهرباء الإسماعيلية في تمام الثامنة مساءً