تكريم رموز الصحافة والإعلام في كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر.. صور

نظمت كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر منتدى الكلية في نسخته الأولى بعنوان "ريادة الأعمال لطلاب الإعلام"، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتورة إيمان العزيزي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر دكروري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف وحضور الدكتورة دينا فاروق أبوزيد عميدة كلية الإعلام وفنون الاتصال.

وشهد المنتدى تكريم عدد من خبراء ونجوم الإعلام والفن والثقافة، من بينهم: الكاتب الصحفي طه جبريل رئيس تحرير موقع صدى البلد، والفنان المطرب محمد العلايلي، وأحمد سامح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، والدكتورة لمياء سمير رئيس القناة الفضائية المصرية والمصرية الموجهة لأمريكا، وريهام إبراهيم المذيعة ومخرجة الأفلام التسجيلية، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، والكاتب الصحفي محمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، وسامي عبد الراضي رئيس تحرير قنوات النهار وموقع تيليجراف مصر، وشحاتة سلامة مدير تحرير مبتدأ، والإعلامي كريم عفيفي مقدم برامج بقناة النهار، ومروة فهمي رئيس القسم الإخباري والمحرر العسكري ومسئول ملف التعليم العالي والجامعات ببوابة أخبار اليوم.

وعلى هامش المنتدى، افتتح الضيوف من الخبراء ونجوم الإعلام والثقافة والفن معرض ريادة الأعمال لطلاب الإعلام، والذي تضمن مشروعات ناشئة متنوعة المجالات لطلاب الكلية، في إطار تشجيعهم على ريادة الأعمال وكيفية التسويق لها، واشتمل المعرض على أكثر من 25 مشروعًا ناشئًا لطلاب الكلية من مختلف أقسامها، وتنوعت المشروعات بين منتجات فعلية وأفكار تطبيقات ومنصات رقمية.

كما افتتح المعرض الضيوف من خبراء ونجوم الإعلام والفن والثقافة، وتضمن الحفل فقرات فنية، حيث قدم المطرب محمد العلايلي مجموعة من الأغاني الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة طالبات الكلية بنادي الموسيقى بالغناء: مريم محمد، ونورهان عيد، وشهد سيد، فيما قدمت الحفل الطالبتان براء سويدان ودانا حازم.