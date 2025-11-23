رئيس تحرير «صدى البلد» يقدم واجب العزاء فى شقيق محمد شبانة

قدم الكاتب الصحفي طه جبريل رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، والكاتب الصحفي إبراهيم قراعة مدير التحرير، واجب العزاء في وفاة المخرج خالد شبانة شقيق الإعلامي محمد شبانة بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.



وأقامت أسرة المخرج الكبير خالد شبانة، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وشقيق الكاتب الصحفى والنائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عزاء الفقيد اليوم الأحد بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وذلك بعد صلاة المغرب.

وشارك في العزاء، شخصيات عامة ورياضية، تقديرًا لدور الراحل ومسيرته المهنية، ودعمًا لشقيقه الكاتب الصحفى النائب محمد شبانة وأفراد الأسرة.