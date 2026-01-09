قرار ناري من إيتو بعد تغيير طاقم تحكيم مباراة الكاميرون والمغرب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن استعداد صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، لتقديم احتجاج رسمي بعد قرار تغيير طاقم التحكيم قبل مواجهة المغرب والكاميرون.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة الكاميرون اليوم في التاسعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي أمم إفريقيا.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب الفرنسية" فإن قرار مثير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) : تم تغيير جميع حكام مباراتي كأس الأمم الأفريقية اليوم بعد شكوى تقدم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم

‏وأوضحت أن الحكم المصري أمين عمر كان قد تم تعيينه في الأصل لإدارة مباراة المغرب ضد الكاميرون، لكن الاتحاد الأفريقي قرر استبداله بالحكم الموريتاني دحان بيدا.

واختتمت أن رئيس ‏الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو يستعد لتقديم اعتراض.