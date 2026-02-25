قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
خدمات

خطوة بخطوة.. طريقة حل مشكلة عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن
عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن
خالد يوسف

يواجه بعض مستخدمي هواتف أندرويد، مشكلة عدم قيام الهاتف بقبول الشحن، فالجهاز لا يستجيب للشحن بدون سبب واضح، لذلك بدأ بعض الخبراء في وضع روشتة عاجلة للتعامل مع مشكلة عدم استجابة هاتف أندرويد للشحن. 

حل مشكلة عدم شحن هواتف أندرويد 

ـ تغيير الكابل

عند البدء بشحن هاتف أندرويد وعدم الاستجابة للشحن، فإن أول شيء يمكن عمله هو استخدام كابل أو محول مختلف، فقد يكون سلك الكابل تالفا، أو يكون المحول به عطل، أو أن مدخل توصيل الشاحن به معطل.

ولاستبعاد تلك الاحتمالات، يجب شحن الهاتف باستخدام كابل أو محول مختلف، كما يمكن التحقق من وجود عطل فى الكابل هي توصيل الهاتف بالحاسب عبر كابل USB، فإذا كان هاتفك يشحن عبر الحاسب، فيمكن البدء بالتحقق من المحول والمقبس.

- إعادة تشغيل الهاتف

من المهم إعادة تشغيل الهاتف، ففي كثير من الأحيان يكون سبب عدم شحن هاتفك عند توصيله بالشاحن وجود خلل مؤقت، يحتاج فقط إلى إعادة تشغيل الهاتف لإصلاح المشكلة عبر الضغط مطولًا على زر التشغيل، ثم الضغط  فوق خيار إعادة التشغيل. 

- تفعيل الوضع الآمن في الهاتف «الحل»

يُتيح تفعيل الوضع الآمن في الهاتف، الوصول إلى التطبيقات الأساسية فقط التي تأتي مثبتة سابقًا في الهاتف، وهذا يعني أن أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية لن تعمل عند تفعيله، حيث قد تكون المشكلة من أحد التطبيقات، وذلك عبر الضغط مطولًا على زر التشغيل حتى تظهر قائمة تضم خيار إعادة التشغيل وخيار إيقاف التشغيل في شاشة الهاتف، ثم الضغط مطولًا فوق خيار إعادة التشغيل.

وللخروج من الوضع الآمن، يتم إعادة تشغيل الهاتف فإذا كان الهاتف يشحن في الوضع الآمن، فهذا يعني أن واحدًا من التطبيقات التابعة لجهات خارجية هو المسبب لمشكلة عدم شحن الهاتف، وفي تلك الحالة يتم  إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة مؤخرا أو غير الموثوقة، ثم إعادة تشغيل الهاتف. 

- عدم وصول الماء لمنفذ الشحن

التحقق من عدم وصول الماء المنفذ الشحن "مكان السوكيت" فقد يكون الماء هو سبب مشكلة عدم الشحن، وفى هذه الحالة لا يجب شحن الهاتف إذا تعرّض للمياه.

ويجب التأكد أولًا من أن الأجزاء الداخلية للهاتف جافة تمامًا، والطريقة الآمنة للقيام بذلك هي ترك الهاتف في منطقة جيدة التهوية والانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل.

ـ تنظيف منفذ الشحن 

تنظيف منفذ الشحن، حيث يمكن أن تتراكم جزيئات الغبار والأوساخ بسرعة في مدخل الشحن وتعيق اتصال الهاتف بمصدر الطاقة.

لذلك يحب تفقد منفذ الشحن في الهاتف وإذا تم اكتشاف وجود اتربة متراكمة فيه، فيتم تنظيفه بقطعة قماش قطنية جافة، أو استخدام فرشة أسنان ناعمة  لإزالة الأتربة.

خطوة بخطوة عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن هواتف أندرويد وجود عطل فى الكابل إعادة تشغيل الهاتف

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

