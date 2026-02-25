خطوة بخطوة.. طريقة حل مشكلة عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

يواجه بعض مستخدمي هواتف أندرويد، مشكلة عدم قيام الهاتف بقبول الشحن، فالجهاز لا يستجيب للشحن بدون سبب واضح، لذلك بدأ بعض الخبراء في وضع روشتة عاجلة للتعامل مع مشكلة عدم استجابة هاتف أندرويد للشحن.

حل مشكلة عدم شحن هواتف أندرويد

ـ تغيير الكابل

عند البدء بشحن هاتف أندرويد وعدم الاستجابة للشحن، فإن أول شيء يمكن عمله هو استخدام كابل أو محول مختلف، فقد يكون سلك الكابل تالفا، أو يكون المحول به عطل، أو أن مدخل توصيل الشاحن به معطل.

ولاستبعاد تلك الاحتمالات، يجب شحن الهاتف باستخدام كابل أو محول مختلف، كما يمكن التحقق من وجود عطل فى الكابل هي توصيل الهاتف بالحاسب عبر كابل USB، فإذا كان هاتفك يشحن عبر الحاسب، فيمكن البدء بالتحقق من المحول والمقبس.

- إعادة تشغيل الهاتف

من المهم إعادة تشغيل الهاتف، ففي كثير من الأحيان يكون سبب عدم شحن هاتفك عند توصيله بالشاحن وجود خلل مؤقت، يحتاج فقط إلى إعادة تشغيل الهاتف لإصلاح المشكلة عبر الضغط مطولًا على زر التشغيل، ثم الضغط فوق خيار إعادة التشغيل.

- تفعيل الوضع الآمن في الهاتف «الحل»

يُتيح تفعيل الوضع الآمن في الهاتف، الوصول إلى التطبيقات الأساسية فقط التي تأتي مثبتة سابقًا في الهاتف، وهذا يعني أن أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية لن تعمل عند تفعيله، حيث قد تكون المشكلة من أحد التطبيقات، وذلك عبر الضغط مطولًا على زر التشغيل حتى تظهر قائمة تضم خيار إعادة التشغيل وخيار إيقاف التشغيل في شاشة الهاتف، ثم الضغط مطولًا فوق خيار إعادة التشغيل.

وللخروج من الوضع الآمن، يتم إعادة تشغيل الهاتف فإذا كان الهاتف يشحن في الوضع الآمن، فهذا يعني أن واحدًا من التطبيقات التابعة لجهات خارجية هو المسبب لمشكلة عدم شحن الهاتف، وفي تلك الحالة يتم إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة مؤخرا أو غير الموثوقة، ثم إعادة تشغيل الهاتف.

- عدم وصول الماء لمنفذ الشحن

التحقق من عدم وصول الماء المنفذ الشحن "مكان السوكيت" فقد يكون الماء هو سبب مشكلة عدم الشحن، وفى هذه الحالة لا يجب شحن الهاتف إذا تعرّض للمياه.

ويجب التأكد أولًا من أن الأجزاء الداخلية للهاتف جافة تمامًا، والطريقة الآمنة للقيام بذلك هي ترك الهاتف في منطقة جيدة التهوية والانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل.

ـ تنظيف منفذ الشحن

تنظيف منفذ الشحن، حيث يمكن أن تتراكم جزيئات الغبار والأوساخ بسرعة في مدخل الشحن وتعيق اتصال الهاتف بمصدر الطاقة.

لذلك يحب تفقد منفذ الشحن في الهاتف وإذا تم اكتشاف وجود اتربة متراكمة فيه، فيتم تنظيفه بقطعة قماش قطنية جافة، أو استخدام فرشة أسنان ناعمة لإزالة الأتربة.