تركيا: تحطم مقاتلة حربية من طراز إف-16 ومصرع قائدها
لو مسافر .. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية
إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة
خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي
بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا
بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟
وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش
أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟
بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي
تكنولوجيا وسيارات

بسعر معقول وميزات رائدة| «فيفو» تغزو السوق بهاتف جديد .. إليك أهم مواصفاته

هاتف Vivo Y05
هاتف Vivo Y05
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في  هاتف Vivo Y05 والذي تم إطلاقه رسميًا في ماليزيا والمملكة العربية السعودية

 يتميز الهاتف الذكي ذو المواصفات الاقتصادية بشاشة بتردد 120 هرتز وبطارية بحجم

وقد صُمم  هاتف Y05 خصيصًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن عمر بطارية طويل، فهو يجمع بين الميزات الأساسية والمتانة العملية. إليك أهم مواصفاته وميزاته وتفاصيل أسعاره

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y05

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y05

يتميز هاتف Vivo Y05 بشاشة LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. توفر الشاشة كثافة بكسل تبلغ 260 بكسل لكل بوصة وتدعم سطوعًا يصل إلى 1200 شمعة/م² بتقنية HBM. وهو مزود بمستشعر بصمة مثبت على الجانب.

يحتوي هاتف Vivo Y05 على معالج Unisoc T7225 بتقنية 12 نانومتر، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

يدعم الهاتف إضافة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) إضافية سعة 4 جيجابايت، وتوسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD. ويعمل الهاتف ببطارية ليثيوم أيون سعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ونظام OriginOS 6.0 المبني على نظام Android 16. 

أما بالنسبة لميزات التصوير الفوتوغرافي، فهو يتضمن كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 وفلاش خلفي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

ميزات هاتف فيفو Y05
يُقدّم هاتف Y05 ميزات اتصال متعددة، مثل تقنية 4G VoLTE، وشريحتين SIM، وشبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، وتقنية Bluetooth 5.2، ومنفذ USB Type-C، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء .

سعر وتوافر هاتف Vivo Y05

يبلغ سعر هاتف Vivo Y05 في ماليزيا 399 رينجيت ماليزي (حوالي 100 دولار أمريكي)، وهو متوفر أيضاً في المملكة العربية السعودية بسعر 109 دولارات أمريكية. ويأتي بخيارين من الألوان وهما الأسود والأزرق.

هاتف Vivo Y05 عمر بطارية الميزانية المحدودة ذاكرة وصول عشوائي بطاقة microSD كاميرا خلفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

