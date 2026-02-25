بسعر معقول وميزات رائدة| «فيفو» تغزو السوق بهاتف جديد .. إليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Vivo Y05 والذي تم إطلاقه رسميًا في ماليزيا والمملكة العربية السعودية

يتميز الهاتف الذكي ذو المواصفات الاقتصادية بشاشة بتردد 120 هرتز وبطارية بحجم

وقد صُمم هاتف Y05 خصيصًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن عمر بطارية طويل، فهو يجمع بين الميزات الأساسية والمتانة العملية. إليك أهم مواصفاته وميزاته وتفاصيل أسعاره

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y05

يتميز هاتف Vivo Y05 بشاشة LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. توفر الشاشة كثافة بكسل تبلغ 260 بكسل لكل بوصة وتدعم سطوعًا يصل إلى 1200 شمعة/م² بتقنية HBM. وهو مزود بمستشعر بصمة مثبت على الجانب.

يحتوي هاتف Vivo Y05 على معالج Unisoc T7225 بتقنية 12 نانومتر، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

يدعم الهاتف إضافة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) إضافية سعة 4 جيجابايت، وتوسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD. ويعمل الهاتف ببطارية ليثيوم أيون سعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ونظام OriginOS 6.0 المبني على نظام Android 16.

أما بالنسبة لميزات التصوير الفوتوغرافي، فهو يتضمن كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 وفلاش خلفي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

ميزات هاتف فيفو Y05

يُقدّم هاتف Y05 ميزات اتصال متعددة، مثل تقنية 4G VoLTE، وشريحتين SIM، وشبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، وتقنية Bluetooth 5.2، ومنفذ USB Type-C، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء .

سعر وتوافر هاتف Vivo Y05

يبلغ سعر هاتف Vivo Y05 في ماليزيا 399 رينجيت ماليزي (حوالي 100 دولار أمريكي)، وهو متوفر أيضاً في المملكة العربية السعودية بسعر 109 دولارات أمريكية. ويأتي بخيارين من الألوان وهما الأسود والأزرق.