بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي

علق الإعلامي خالد الغندور علي تصدر الزمالك الدوري بعد الفوز أمس علي زد.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ أنا الأول بتعبي و بعرقي و برجولة لاعيبتي و بمدربي المصري و بجمهوري العظيم اللي واقف في ظهري ".



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء اللقاء قويًا ومثيرًا بين الفريقين، حيث نجح الزمالك في حسم المواجهة لصالحه ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري