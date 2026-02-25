الدولار يقترب من الـ 48 جنيهًا والريال السعودي قرب الـ 13 جنيهًا.. تعرف على أسعار أشهر العملات اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، مع تحركات طفيفة في بعض العملات الرئيسية، وعلى رأسها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، وسط متابعة من المستثمرين والمتعاملين بالسوق المصرفي.

ووفقاً لآخر تحديث بالبنك المركزي المصري اليوم، فقد جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

• الدولار الأمريكي

47.85 جنيه للشراء

47.95 جنيه للبيع

• اليورو الأوروبي

56.37 جنيه للشراء

56.49 جنيه للبيع

• الجنيه الإسترليني

64.53 جنيه للشراء

64.68 جنيه للبيع

• الفرنك السويسري

61.83 جنيه للشراء

61.98 جنيه للبيع

• 100 ين ياباني

30.69 جنيه للشراء

30.77 جنيه للبيع

• اليوان الصيني

6.95 جنيه

أما بالنسبة لأسعار أشهر العملات العربية اليوم، فقد جاءت كالتالي:

الريال السعودي

12.75 جنيه للشراء

12.78 جنيه للبيع

• الدينار الكويتي

156,61 جنيه للشراء

156,99 جنيه للبيع

• الدرهم الإماراتي

13.02 جنيه للشراء

13.05 جنيه للبيع

وتعكس هذه المستويات استمرار حالة الترقب في سوق الصرف، خاصة مع ارتباط حركة بعض العملات بالتطورات العالمية وأسعار الفائدة، إلى جانب عوامل العرض والطلب محليًا.







