قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي
خريطة شاملة لمعارض أهلًا رمضان 2026 في القاهرة والجيزة | تفاصيل
بعد تصدره الدوري.. عزيز الشافعي: الزمالك يصنع المعجزات
30 قتيلا على الأقل ونحو 40 مفقودا إثر أمطار غزيرة جنوب شرق البرازيل
بين إيران والاقتصاد.. ترامب يخاطب الكونجرس في "حالة الاتحاد" وسط رهانات داخلية وترقب دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خريطة شاملة لمعارض أهلًا رمضان 2026 في القاهرة والجيزة | تفاصيل

خريطة شاملة لمعارض «أهلاً رمضان 2026» في القاهرة والجيزة| تفاصيل
خريطة شاملة لمعارض «أهلاً رمضان 2026» في القاهرة والجيزة| تفاصيل
ولاء خنيزي

مع حلول شهر رمضان الكريم، أطلقت محافظتا الجيزة والقاهرة سلسلة من معارض «أهلاً رمضان 2026» لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وجودة مضمونة، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر خلال الشهر الكريم.

معارض «أهلاً رمضان» في الجيزة

تنتشر المعارض في مراكز ومدن المحافظة لتسهيل وصول المواطنين إليها، وتشمل:

  • منشأة القناطر: بجوار بنك مصر الإسكان
  • أوسيم: ميدان المطحن بمدينة أوسيم
  • كرداسة: شارع البنك الأهلي
  • الواحات البحرية: شارع مصر الواحات أمام الوحدة المحلية
  • أبو النمرس: طريق مصر أسيوط أمام مدخل المنوات
  • الحوامدية: أول طريق 11 من شارع النزهة بجوار موقف السيارات
  • البدرشين: شارع النيل السعيد
  • العياط: شارع شكري القوتلي
  • الصف: طريق 21 الصف بجوار المدرسة التجريبية
  • أطفيح: طريق 21 بجوار البنك الزراعي

معارض «أهلاً رمضان» في القاهرة

تشمل مواقع المعارض الرئيسية والفرعية:

  • المعرض الرئيسي: أرض المعارض بمدينة نصر
  • المولات الكبرى: سيتي ستارز وكايرو فيستيفال سيتي ستارز

الأحياء والمناطق:

  • المرج: شارع مؤسسة الزكاة
  • شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل
  • بولاق أبو العلا: شارع الوكالة
  • دار السلام: 66 شارع الفيوم
  • ميدان باب الشعرية
  • مدينة السلام
  • ميدان الباشا بمصر القديمة
  • أمام محطة مترو المعصرة
  • حلوان: بجوار ركن فاروق وشارع سلاح المهندسين ومنطقة المعصرة
  • ميدان الأميرية
  • عين شمس
  • شارع الفيوم بدار السلام

كما خصصت المحافظة ركنًا للمعرض في جميع السلاسل التجارية الكبرى لتسهيل وصول المواطنين إلى السلع الرمضانية.

ما توفره معارض أهلًَا رمضان

  • الزيت، السكر، الأرز، والبقوليات
  • اللحوم، الدواجن، والأسماك
  • الخضروات والفواكه الطازجة
  • مستلزمات رمضان والياميش

وتتابع المحافظات المعروضات بشكل دوري لضمان توافر الكميات المطلوبة واستمرار التخفيضات، وتعمل المعارض طوال الشهر الكريم على طرح المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من الأسواق الخارجية، وتُقام في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لضمان وصول المستلزمات لأكبر عدد من المواطنين والاستفادة القصوى من التخفيضات.

أهلاً رمضان 2026 معارض أهلاً رمضان 2026 معارض أهلاً رمضان أهلاً رمضان معارض أهلاً رمضان 2026 في القاهرة والجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy S26 في حدث Unpacked 2026

وان بلس 16

تسريب جديد .. وان بلس 16 قادم بحواف شاشة أقل من 1 ملم وبطارية هائلة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| مرسيدس تودع سيارتها الكهربائية.. ومازدا تكشف عن MX-5

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد