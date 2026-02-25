خريطة شاملة لمعارض أهلًا رمضان 2026 في القاهرة والجيزة | تفاصيل

مع حلول شهر رمضان الكريم، أطلقت محافظتا الجيزة والقاهرة سلسلة من معارض «أهلاً رمضان 2026» لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وجودة مضمونة، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر خلال الشهر الكريم.

معارض «أهلاً رمضان» في الجيزة

تنتشر المعارض في مراكز ومدن المحافظة لتسهيل وصول المواطنين إليها، وتشمل:

منشأة القناطر: بجوار بنك مصر الإسكان

بجوار بنك مصر الإسكان أوسيم: ميدان المطحن بمدينة أوسيم

ميدان المطحن بمدينة أوسيم كرداسة: شارع البنك الأهلي

شارع البنك الأهلي الواحات البحرية: شارع مصر الواحات أمام الوحدة المحلية

شارع مصر الواحات أمام الوحدة المحلية أبو النمرس: طريق مصر أسيوط أمام مدخل المنوات

طريق مصر أسيوط أمام مدخل المنوات الحوامدية: أول طريق 11 من شارع النزهة بجوار موقف السيارات

أول طريق 11 من شارع النزهة بجوار موقف السيارات البدرشين: شارع النيل السعيد

شارع النيل السعيد العياط: شارع شكري القوتلي

شارع شكري القوتلي الصف: طريق 21 الصف بجوار المدرسة التجريبية

طريق 21 الصف بجوار المدرسة التجريبية أطفيح: طريق 21 بجوار البنك الزراعي

معارض «أهلاً رمضان» في القاهرة

تشمل مواقع المعارض الرئيسية والفرعية:

المعرض الرئيسي: أرض المعارض بمدينة نصر

أرض المعارض بمدينة نصر المولات الكبرى: سيتي ستارز وكايرو فيستيفال سيتي ستارز

الأحياء والمناطق:

المرج: شارع مؤسسة الزكاة

شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل

بولاق أبو العلا: شارع الوكالة

دار السلام: 66 شارع الفيوم

ميدان باب الشعرية

مدينة السلام

ميدان الباشا بمصر القديمة

أمام محطة مترو المعصرة

حلوان: بجوار ركن فاروق وشارع سلاح المهندسين ومنطقة المعصرة

ميدان الأميرية

عين شمس

شارع الفيوم بدار السلام

كما خصصت المحافظة ركنًا للمعرض في جميع السلاسل التجارية الكبرى لتسهيل وصول المواطنين إلى السلع الرمضانية.

ما توفره معارض أهلًَا رمضان

الزيت، السكر، الأرز، والبقوليات

اللحوم، الدواجن، والأسماك

الخضروات والفواكه الطازجة

مستلزمات رمضان والياميش

وتتابع المحافظات المعروضات بشكل دوري لضمان توافر الكميات المطلوبة واستمرار التخفيضات، وتعمل المعارض طوال الشهر الكريم على طرح المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من الأسواق الخارجية، وتُقام في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لضمان وصول المستلزمات لأكبر عدد من المواطنين والاستفادة القصوى من التخفيضات.