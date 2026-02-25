قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
أخبار العالم

عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

قوات اليونيفيل
قوات اليونيفيل
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بأن قوة إسرائيلية تقدمت من تلة الحمامص باتجاه العمرا مقابل تحرك لقوات اليونيفل الدولية في المنطقة.

وأشارت الاقارير الإعلامية إلى أن القوة الإسرائيلية تألفت من آلية عسكرية وعدد من الجنود.

وفي سياق أخر ؛ أعلنت المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل ) كانديس أرديل سحب معظم القوات من لبنان بحلول منتصف عام 2027 مع انتهاء تفويضها نهاية العام الحالي.

وتعمل قوات اليونيفيل، التي تنتشر منذ العام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتساند منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر 2024 حربا استمرت لأكثر من عام بين اسرائيل وحزب الله، الجيش اللبناني الذي كلفته الحكومة تطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل “تعتزم قوة يونيفيل تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين بحلول منتصف العام 2027” على أن تنجزه تماما بنهاية العام.

وقرر مجلس الأمن الدولي في 28 أغسطس 2025 “تمديد تفويض اليونيفيل لمرة أخيرة (…) حتى 31 ديسمبر 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتبارا من 31 ديسمبر 2026 ضمن مهلة عام واحد”.

ووفق أرديل ؛ فبعد انتهاء عمليات اليونيفيل في نهاية العام الحالي، ستبدأ القوة الدولية عملية سحب الأفراد والمعدات، ونقل مواقعها إلى السلطات اللبنانية ، على أن تضطلع بعد ذلك بمهام محدودة، تشمل حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.

وتسيّر اليونيفيل دوريات قرب الحدود مع اسرائيل، وتراقب انتهاكات القرار الدولي 1701 الذي أنهى صيف 2006 حربا بين حزب الله واسرائيل، وشكل أساسا لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.

اليونيفيل لبنان جنوب لبنان قوات الاحتلال حزب الله

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

كفتة فى الفرن

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

ياميش

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

كنافة بالكريمة

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

