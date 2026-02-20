تصعيد إسرائيلي واسع جنوب لبنان والبقاع.. وسقوط ضحايا بمخيم عين الحلوة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهج وتيرة تصعيدية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية في لبنان، لا سيما في الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى تنفيذ غارة استهدفت مبنى داخل مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة هاتفية على شاشة “القاهرة الإخبارية” مع الإعلامي كريم حاتم، أن الغارة نُفذت على مبنى في حي حطين، داخل المخيم الواقع في عمق الجنوب اللبناني، وأسفرت - وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية- عن سقوط شهيدين، فضلًا عن وقوع أضرار كبيرة في المبنى والمناطق المحيطة، إلى جانب عدد من المصابين لم تُحدد الوزارة حصيلتهم بشكل دقيق.

وأوضح أن المبنى المستهدف، تابع للقوة الأمنية المشتركة داخل المخيم، وهي قوة تضم مختلف الفصائل الفلسطينية، وتتمثل مهمتها في تأمين الوضع الداخلي، والتنسيق مع الجيش اللبناني، الذي ينتشر على مداخل المخيم وأطرافه، وفق التفاهمات الأمنية المعمول بها.

وأكد مراسل “القاهرة الإخبارية” أن هذا الاعتداء لم يكن الوحيد؛ إذ شنّ جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مناطق مدنية وسكنية في البقاع شرقي لبنان، لا سيما في نطاق قضاء بعلبك ومناطق متفرقة أخرى، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ما لا يقل عن 25 شخصا بين شهيد ومصاب، جراء هذه الغارات التي استهدفت منازل مدنية، من بينها بلدة رياق والطريق الرابط بينها وبين بعلبك.

وأشار سنجاب إلى أن لبنان يعيش خلال الساعات الماضية تحت تأثير غارات إسرائيلية مكثفة، تعيد إلى الأذهان مشاهد أيام الحرب، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد؛ بالتزامن مع تحذيرات أممية متصاعدة بشأن الانتهاكات التي تطال قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الاستقرار في المنطقة.