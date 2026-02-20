قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

الأب ونجله
الأب ونجله
إبراهيم الهواري

روى عدد من الجيران وشهود العيان فى واقعة إطلاق الخرطوش على أب ونجله بإحدى قرى محافظة القليوبية،  أنه كان يؤدون صلاة العشاء داخل المسجد وفوجئوا بالواقعة.

شهود العيان فى حادث باسوس بـ القليوبية 

وقالوا أن المجنى عليه فى حاله ولما خرجنا فوجئنا بعدد من الأشخاص يعتدون على الأب في الشارع، مشيرين إلى أنهم حاول التدخل لفض الاعتداء والدفاع عنه موضحين أن حالة الصغير حرجة وتستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

وأعربت أسرة المجني عليه في واقعة إطلاق خرطوش على أب ونجله، عن حزنها واستيائها الشديدين مما حدث، مؤكدين أن خلافًا قديمًا كان قائمًا منذ نحو عام، وأنهم غادروا محل سكنهم وتركوا منازلهم تفاديًا لتجدد المشكلات.

وقالت الأسرة : إنهم حاولوا إنهاء الخلافات السابقة والابتعاد تمامًا، إلا أنهم فوجئوا بالاعتداء الأخير الذي أسفر عن إصابة الأب ونجله بطلقات قائلين مش هنسيب حقنا وحسبى الله ونعم الوكيل.

وأكد أفراد الأسرة أن الطفل لا ذنب له في أي خلافات، مطالبين بسرعة محاسبة المتورطين في الواقعة، وتحقيق العدالة، خاصة مع حاجة الطفل إلى تدخل طبي وجراحي لاستكمال علاجه.

القبض على المتهمين فى حادث إطلاق الخرطوش بباسوس 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك عقب تداول تفاصيل الواقعة.

وقال شقيق صاحب الفيديو المتداول بشأن واقعة إطلاق أعيرة خرطوش على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية، إن الحادث وقع أثناء عودتهما من صلاة العشاء، حيث فوجئا بعدد من الأشخاص أطلقوا عليهما النار وفروا هاربين.

وأوضح أن المتهمين على حد قوله من العناصر الإجرامية، ويقيمون بأسماء غير حقيقية، مؤكدًا أنهم ارتكبوا الواقعة ثم لاذوا بالفرار، وأن تلك الواقعة ليست الأولى فهم معهود لهم بذلك.

وأضاف، أن شقيقه أُصيب بطلقات خرطوش في جسده، فيما أُصيب نجله بطلق في القدم، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وأشار، إلى أن الطفل يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل٠ داخل مستشفى معهد ناصر، مطالبًا المسؤولين بالتدخل العاجل لمساعدته وإنقاذ قدمه، مؤكدًا أن الطفل لا ذنب له فيما حدث ، مشيرا ال  أنه تم تحرير محضر إثبات حالة داخل مستشفى ناصر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

