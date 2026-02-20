قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
توك شو

الشيخ طه النعماني: أبويا قالي لو مُتّ ما تجيش تدفني.. كمّل حلمك يا ابني

الشيخ طه النعماني
الشيخ طه النعماني
عبد الخالق صلاح

قال الشيخ طه النعماني، نجم برنامج المسابقات الشهير «دولة التلاوة» والقارئ بالإذاعة المصرية، إن أكثر اللحظات الإنسانية المؤثرة في حياته كانت حين فقد والدته وهو في الحادية والعشرين من عمره، ثم رحيل والده بعد سنوات قليلة وهو في بداية مشواره بالإذاعة، مشيرًا إلى أن دعوات والدته البسيطة كانت دائمًا السند له، حيث كانت تقول له: «ربنا يحبب فيك العبد والرب والحصى اللي على الأرض»، مؤكدا أن حينما كان في طريقة للإذاعة لتحقيق حلمه في تسجيل القرآن أثناء الاختبارات قبل العمل قال له والده : كمّل في طريقك ومستقبلك حتى لو بلغوك اني توفيت مترجعش وانا هلاقي اللي يدفني ويكفني.

وأضاف النعماني خلال حواره في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 9090، أن والده كان وراء  حفظه القرآن في سن التاسعة، موضحًا أنه درس بالأزهر علوم القرآن، وكان مثله الأعلى الشيخ مصطفى إسماعيل، ملك القراء، منوهًا بأنه " كان حلمي أكون قارئ في الإذاعة"، لكن اجتاز اختبارات الإذاعة بنجاح من أول مرة، وكان والده في مرحلة مرض الموت، لكنه أوصاه أن يكمل المشوار وألا يتوقف حتى لو رحل، قائلاً له: «أنا كان أملي ابني يحفظ القرآن، وربنا إداني أكتر مما تمنيت، إداني قارئ في الإذاعة المصرية».  

وأوضح أنه حين تلقى خبر نجاحه، اتصل بوالده الذي فرح كطفل صغير، وسجد لله شكرًا رغم مرضه، معتبرًا أن تلك اللحظة كانت جبر خاطر عظيم من الله، مضيفًا أنه شعر دومًا أن الله يربت على قلبه في أوقات ضعفه، سواء في لحظة فقد والديه أو حين تعرض للظلم، حيث جاءه اتصال بالحج عن والدته ليجبر خاطره.  

وأكد الشيخ طه النعماني أن الشكر والرضا هما سر العلاقة مع الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»، موضحًا أن الرضا من الداخل هو أعظم ما يقدمه الإنسان لله، وأنه حين يرضى، يرضيه الله بما لم يحلم به.  
واستطرد قائلاً إنه بعد نجاحه في برنامج «دولة التلاوة» الذي رشحه له الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، كان يحرص على زيارة قبر والده أسبوعيًا ليحكي له عن نجاحاته، مضيفًا أنه شعر أن والده يرد عليه، وأن حلمه قد تحقق بالفعل، مشيرًا إلى أنه بكى حين اتصل به الشيخ محمود الخشت بعد أول ربع ساعة له في الإذاعة وقال له: «أبوك فرحان دلوقتي».
واختتم النعماني حديثه قائلاً إنه ما زال يشعر أن دعوات والديه تحيطه، وأن الله دائمًا يجبر خاطره في لحظات ضعفه، مضيفًا: «أنا على طول بروح لأبويا وبحكي معاه، وبقول له: حلمك اتحقق».

الشيخ طه النعماني دولة التلاوة الإذاعة المصرية لراديو 9090

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

نجيب ساويرس

نجيب ساويرس لأولاده: حافظوا على علاقتكم الحلوة بربنا إلى الأبد

نجيب ساويرس

ساويرس: من غير فلوس شخصيتي مكنتش هتتغير.. بس عطائي كان هيقل

ساويرس

ساويرس: تواصلت مع حكومتي اليونان وإيطاليا لتنفيذ فكرة جزيرة اللاجئين.. ومحصلش

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

