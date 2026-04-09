مجتبى خامنئي: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة.. وشعبنا انتصر
حادثة صادمة.. غضب واسع في السودان بعد نبش قبر الشيخ محمد أحمد الفكي
العبور مقابل العملات المشفرة.. كيف يمكن لـ إيران تحصيل رسوم مضيق هرمز بالبيتكوين؟
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. الذهب يستقر عند 7220 جنيهًا
الهلال الأحمر: 160 قافلة مساعدات ضمن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة
ترامب : متفائل باقتراب اتفاق السلام مع إيران
سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك
الزراعة تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع نحر البتلو لحماية الثروة الحيوانية
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك
إرسال عينة المخدرات المضبوطة مع صانعة محتوى بالجيزة للمعمل الجنائي
سلسلة زلازل المحيط الأطلسي تثير ذعر الولايات المتحدة.. ماذا سيحدث؟
شمال إسرائيل تحت النار .. المقاومة اللبنانية تقصف دولة الاحتلال بـ 60 صاروخًا
5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

تشهد محركات البحث في مصر ارتفاعًا ملحوظًا حول تفاصيل الإجازة الاستثنائية التي تمتد لمدة خمسة أيام متواصلة، والتي يحصل عليها عدد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص خلال شهر أبريل 2026، بالتزامن مع تتابع المناسبات الدينية والوطنية.

وتبدأ هذه الإجازة من يوم الخميس 9 أبريل وتستمر حتى يوم الاثنين 13 أبريل، لكنها لا تشمل جميع العاملين، بل تقتصر على فئة محددة وفقًا للوائح والقرارات الرسمية المنظمة.
 

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة



 

إجازة خاصة للعاملين المسيحيين

تُمنح هذه العطلة الممتدة للعاملين المسيحيين في مصر، حيث يحصلون على إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال مناسباتهم الدينية، وفقًا للقرار رقم 346 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل، والذي يقر بحقهم في الحصول على عدة أيام إجازة سنويًا مرتبطة بأعيادهم.

وتشمل هذه الإجازة العاملين من مختلف الطوائف المسيحية، سواء الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت، في إطار دعم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل بيئة العمل.

تفاصيل الإجازة.. من خميس العهد إلى شم النسيم

تمتد الإجازة على مدار خمسة أيام متتالية، تبدأ بـ خميس العهد اليوم الخميس 9 أبريل، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للمسيحيين.

ويلي ذلك يومي الجمعة والسبت 10 و11 أبريل، وهما العطلة الأسبوعية المعتادة لجميع العاملين.

ثم يأتي يوم الأحد 12 أبريل، الموافق عيد القيامة، وهو أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر للمسيحيين.

وتُختتم الإجازة يوم الاثنين 13 أبريل، بمناسبة شم النسيم، والذي يُعد إجازة رسمية شاملة لجميع المواطنين في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
 

30 يومًا إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد في هذه الحالة

قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم

في هذا السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الاثنين 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ويُعد هذا اليوم هو الإجازة الوحيدة خلال هذه الفترة التي يستفيد منها جميع العاملين دون استثناء.

يستند منح هذه الإجازات إلى إطار قانوني ينظم حقوق العاملين في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال المناسبات الدينية، حيث يتيح القانون للعاملين المسيحيين الاستفادة من عدد من الإجازات المرتبطة بأعيادهم، مثل عيد الميلاد، وعيد الغطاس، وأحد السعف، وخميس العهد، وعيد القيامة.

كما تتضمن بعض التسهيلات إمكانية تأخير مواعيد الحضور إلى العمل في بعض الأيام، بما يراعي طبيعة هذه المناسبات.

إجازة بطابع خاص

تُعد هذه الإجازة من أطول الفترات المتصلة للراحة خلال شهر أبريل، إذ تمنح العاملين المستحقين فرصة لقضاء خمسة أيام متتالية دون انقطاع، وهو ما يجعلها مميزة ضمن جدول الإجازات السنوي.

وفي الوقت نفسه، يظل يوم شم النسيم هو القاسم المشترك بين جميع المصريين، حيث يحمل طابعًا اجتماعيًا وتراثيًا خاصًا، اعتاد فيه المواطنون على الخروج للاحتفال في الحدائق والمتنزهات.
 

موعد إجازة شم النسيم 2026

مع انتهاء هذه العطلة الممتدة، يترقب العاملون في مصر إجازات رسمية أخرى خلال الأشهر المقبلة، أبرزها عيد تحرير سيناء 25 أبريل ، وعيد العمال في مايو، والذي يُعد أيضًا إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين.

وفي المجمل، تمثل هذه الإجازة فرصة مميزة لفئة من العاملين، خاصة المسيحيين، للحصول على راحة متواصلة، في وقت تحرص فيه الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحترام المناسبات الدينية والاجتماعية.

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

ترشيحاتنا

أنغام

تبدأ من 295 درهمًا إماراتيًا.. أسعار تذاكر حفل أنغام في أبو ظبي

درة

درة تدعم لبنان برسالة مؤثرة: لا يستحق كل هذا الوجع

يسرا

يسرا تدعو لأهل لبنان: اللهم احفظهم وارفع عنهم البلاء

بالصور

بالباباغنوج .. طريقة مميزة لعمل الرنجة فى شم النسيم

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج

السمنة تسبب أنواعاً أخطر أنواع السرطان.. احرص على فقدان الوزن

السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان

العاشر من رمضان يرفع درجة الاستعداد بحديقة الكفراوي لاستقبال المحتفلين بشم النسيم | صور

حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد