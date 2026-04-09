5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

تشهد محركات البحث في مصر ارتفاعًا ملحوظًا حول تفاصيل الإجازة الاستثنائية التي تمتد لمدة خمسة أيام متواصلة، والتي يحصل عليها عدد من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص خلال شهر أبريل 2026، بالتزامن مع تتابع المناسبات الدينية والوطنية.

وتبدأ هذه الإجازة من يوم الخميس 9 أبريل وتستمر حتى يوم الاثنين 13 أبريل، لكنها لا تشمل جميع العاملين، بل تقتصر على فئة محددة وفقًا للوائح والقرارات الرسمية المنظمة.









إجازة خاصة للعاملين المسيحيين

تُمنح هذه العطلة الممتدة للعاملين المسيحيين في مصر، حيث يحصلون على إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال مناسباتهم الدينية، وفقًا للقرار رقم 346 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل، والذي يقر بحقهم في الحصول على عدة أيام إجازة سنويًا مرتبطة بأعيادهم.

وتشمل هذه الإجازة العاملين من مختلف الطوائف المسيحية، سواء الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت، في إطار دعم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل بيئة العمل.

تفاصيل الإجازة.. من خميس العهد إلى شم النسيم

تمتد الإجازة على مدار خمسة أيام متتالية، تبدأ بـ خميس العهد اليوم الخميس 9 أبريل، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للمسيحيين.

ويلي ذلك يومي الجمعة والسبت 10 و11 أبريل، وهما العطلة الأسبوعية المعتادة لجميع العاملين.

ثم يأتي يوم الأحد 12 أبريل، الموافق عيد القيامة، وهو أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر للمسيحيين.

وتُختتم الإجازة يوم الاثنين 13 أبريل، بمناسبة شم النسيم، والذي يُعد إجازة رسمية شاملة لجميع المواطنين في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.



قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم

في هذا السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الاثنين 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ويُعد هذا اليوم هو الإجازة الوحيدة خلال هذه الفترة التي يستفيد منها جميع العاملين دون استثناء.

يستند منح هذه الإجازات إلى إطار قانوني ينظم حقوق العاملين في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال المناسبات الدينية، حيث يتيح القانون للعاملين المسيحيين الاستفادة من عدد من الإجازات المرتبطة بأعيادهم، مثل عيد الميلاد، وعيد الغطاس، وأحد السعف، وخميس العهد، وعيد القيامة.

كما تتضمن بعض التسهيلات إمكانية تأخير مواعيد الحضور إلى العمل في بعض الأيام، بما يراعي طبيعة هذه المناسبات.

إجازة بطابع خاص

تُعد هذه الإجازة من أطول الفترات المتصلة للراحة خلال شهر أبريل، إذ تمنح العاملين المستحقين فرصة لقضاء خمسة أيام متتالية دون انقطاع، وهو ما يجعلها مميزة ضمن جدول الإجازات السنوي.

وفي الوقت نفسه، يظل يوم شم النسيم هو القاسم المشترك بين جميع المصريين، حيث يحمل طابعًا اجتماعيًا وتراثيًا خاصًا، اعتاد فيه المواطنون على الخروج للاحتفال في الحدائق والمتنزهات.



مع انتهاء هذه العطلة الممتدة، يترقب العاملون في مصر إجازات رسمية أخرى خلال الأشهر المقبلة، أبرزها عيد تحرير سيناء 25 أبريل ، وعيد العمال في مايو، والذي يُعد أيضًا إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين.

وفي المجمل، تمثل هذه الإجازة فرصة مميزة لفئة من العاملين، خاصة المسيحيين، للحصول على راحة متواصلة، في وقت تحرص فيه الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحترام المناسبات الدينية والاجتماعية.