الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إجازة رسمية 4 أيام.. تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة عيد القيامة وأعياد شم النسيم

خالد يوسف

يترقب الموظفون العاملون بالبنوك موعد اجازة شم النسيم 2026، للحصول على عطلة رسمية، حيث أعلن البنك المركزى المصرى، أنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وذلك يومى الأحد والإثنين المقبلين الموافق 12 و13 أبريل 2026، على أن يتم استئناف العمل بكافة البنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم 2026.

أعلن البنك المركزي المصري، عن تعطيل العمل في كافة البنوك يومي الأحد والإثنين، الموافق 12 و13 أبريل 2026، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم وفقًا لما نقلته قناة إكسترا نيوز، وبذلك يحصل العاملين في البنوك على 4 أيام اجازة بعد إضافة الجمعة والسبت.

وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي، من المقرر استئناف العمل في جميع البنوك يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، ويُرجى من العملاء مراعاة هذا الموعد في إجراء معاملاتهم المالية، حيث ستواصل ماكينات الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية عملها بشكل طبيعي لتلبية احتياجات العملاء خلال فترة الإجازة.

وفقًا للقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025، يحق للعاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، إلى جانب الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر.

ويشمل ذلك مناسبات خاصة بالأقباط الأرثوذكس مثل عيد الميلاد، والغطاس، وأحد الشعانين، وخميس العهد، وعيد القيامة، أما الأقباط الكاثوليك والبروتستانت، فتتضمن إجازاتهم رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، بما يضمن تنظيم الإجازات الدينية وفقًا للطوائف المختلفة.

كما يتيح القرار في بعض المناسبات مثل «أحد الشعانين وخميس العهد» مرونة في مواعيد الحضور، بحيث يمكن تأخير بدء الدوام حتى الساعة العاشرة صباحًا، بما يساعد الموظفين على أداء الشعائر الدينية دون التأثير الكامل على سير العمل.

