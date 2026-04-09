الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات والمحميات بالاستعداد لاحتفالات شم النسيم والقيامة المجيد

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
أ ش أ

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض المحافظات بالاستعداد لاحتفالات أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد واتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى جميع القطاعات الخدمية لضمان سلامة المواطنين وعدم حدوث ما يعكر الاحتفالات.

وأشارت عوض إلى رفع حالات الاستعداد القصوى للمديريات الخدمية وجهات المرافق، وقيام مديريات التموين بحملات يومية على المحلات والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وضبط أية مخالفات، ومتابعة المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتأكيد على توفير الحصص التموينية وكذلك البترولية يومياً، والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن لتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال أيام الأعياد وبصفة خاصة في مناطق الحدائق والمتنزهات العامة والمناطق السياحية ومحيط دور العبادة وساحات الكنائس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتكثيف الحملات والمتابعة الدورية لمواقف السيارات (النقل العام/ السرفيس/ نقل الركاب/ الأجرة) لعدم استغلال المواطنين، وتوفير خطوط بديلة حال التكدسات والتجمعات.

وطالبت الدكتورة منال عوض بتكثيف أعمال نظافة الحدائق العامة والمتنزهات بشكل دوري خلال أيام الأعياد، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية والبيئة الخاصة بالحدائق والمتنزهات، مشددة على استمرار أعمال النظافة بكافة الشوارع بنطاق المحافظة والرفع الفوري للمخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع تكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة برفع حالة الاستعداد القصوى بالمحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة على جاهزية المحميات لاستقبال الزائرين وتقديم الخدمات اللازمة بما يضمن توفير تجربة سياحية مميزة وفريدة للزوار خاصة بالمحميات البحرية التي تشهد إقبال جماهيرى خلال الاحتفالات، مشيرة إلى تواجد فرق الإنقاذ والإرشاد البيئي لضمان سلامة الزائرين وتعريفهم بالقواعد المنظمة للسياحة البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض على التنسيق الكامل بين إدارات المحميات الطبيعية والمحافظات والأجهزة التنفيذية المعنية، لتكثيف أعمال المتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من تطبيق ضوابط دخول المحميات والالتزام بالسلوك البيئي المسئول، وفي مقدمتها الحفاظ على نظافة المواقع وعدم ترك المخلفات أو الإضرار بالموارد الطبيعية، بما يحقق الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية داخل المحميات.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من (وزارة الموارد المائية والري - شرطة المسطحات المائية/ النهرية/ البحرية) للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل، وبالنسبة للمحافظات الشاطئية والساحلية التأكيد علي زيادة تواجد أفراد الإنقاذ بالشواطئ الممتدة على طول المحافظة.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمحددة بالساعة 11.00 مساء خلال فترة الأعياد فقط طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء. كما وجهت الدكتورة منال عوض بتفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة بالمحافظات على مدار الساعة، وموافاة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالوزارة بكافة المستجدات أولاً بأول.

