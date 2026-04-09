القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف عملياتها الهجومية ضد إيران مؤقتا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وقف عملياتها الهجومية ضد إيران مؤقتا امتثالا لوقف إطلاق النار ، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير قدرات إيران الصاروخية والبحرية والمسيرات وقاعدتها الصناعية الدفاعية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : أهدافنا العسكرية الاستراتيجية الجوهرية في إيران تحققت ودمرنا قدرة إيران على شن عمليات عسكرية واسعة النطاق لسنوات قادمة.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: حققنا مهمة تفكيك قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه العسكري خارج حدوده حيث تلقت إيران هزيمة عسكرية تعد الأكبر من نوعها منذ جيل كامل.



وتابعت القيادة المركزية الإيرانية بيانها: قضينا على القدرات العسكرية التقليدية لإيران التي بنيت على مدار 40 عاما.

وزادت: نفذنا أكثر من 13 ألف ضربة ناجحة ضد أهداف عسكرية إيرانية وقواتنا لا تزال بالشرق الأوسط في حالة يقظة وعلى أهبة الاستعداد إذا دعيت للتحرك.

وأتمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها: نواصل مساندة شركائنا الإقليميين للحفاظ على أكبر قدرات الدفاع الجوي في العالم.