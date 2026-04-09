الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف عملياتها الهجومية ضد إيران مؤقتا

محمود نوفل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وقف عملياتها الهجومية ضد إيران مؤقتا امتثالا لوقف إطلاق النار ، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير قدرات إيران الصاروخية والبحرية والمسيرات وقاعدتها الصناعية الدفاعية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : أهدافنا العسكرية الاستراتيجية الجوهرية في إيران تحققت ودمرنا قدرة إيران على شن عمليات عسكرية واسعة النطاق لسنوات قادمة.
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: حققنا مهمة تفكيك قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه العسكري خارج حدوده حيث تلقت إيران هزيمة عسكرية تعد الأكبر من نوعها منذ جيل كامل.


وتابعت القيادة المركزية الإيرانية بيانها: قضينا على القدرات العسكرية التقليدية لإيران التي بنيت على مدار 40 عاما.

وزادت: نفذنا أكثر من 13 ألف ضربة ناجحة ضد أهداف عسكرية إيرانية وقواتنا لا تزال بالشرق الأوسط في حالة يقظة وعلى أهبة الاستعداد إذا دعيت للتحرك.

وأتمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها: نواصل مساندة شركائنا الإقليميين للحفاظ على أكبر قدرات الدفاع الجوي في العالم.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

مهرجان كان السينمائي 79

أبرز الاختيارات الرسمية لأفلام مهرجان كان السينمائي 79

لجنة التحكيم

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجنة تحكيم الفيلم الطويل بدورته العاشرة

كافكا

"كافكا" على خشبة قصر ثقافة ببا.. رحلة في الصراعات النفسية والإنسانية

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

