قائد القيادة المركزية الأمريكية يناقش العملية العسكرية ضد إيران مع رئيس أركان إسرائيل

أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر التقى اليوم مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين؛ لبحث العملية العسكرية الخاصة ضد إيران.

وذكرت المصادر في تصريحات خاصة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن كوبر وزامير ناقشا معًا العملية العسكرية المشتركة ضد إيران، التي استهدفت خلال الفترة الماضية بشكل كبير ومُركز مصانع إنتاج الإسلحة الإيرانية.

يُشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جنرال إيفي دفرين صرح أمس السبت بأن الجيش "خلال بضعة أيام" سيكمل استهداف جميع الأصول "الحيوية" في صناعات الإنتاج العسكري الإيرانية.