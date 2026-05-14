محمود علاء يقترب من تحطيم رقم شيكابالا التاريخي في الدوري

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن محمود علاء مدافع الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي أصبح على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم التهديفي التاريخي لنجم الزمالك المعتزل محمود شيكابالا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «صدق أو لا تصدق.. هدفان فقط يفصلان المساك محمود علاء عن رقم شيكابالا التاريخي».

وأوضح أن محمود علاء رفع رصيده إلى 50 هدفًا في مسابقة الدوري الممتاز، ليقترب بقوة من رقم شيكابالا الذي سجل 52 هدفًا فقط طوال مسيرته في البطولة.

وأضاف أن مدافع الزمالك يحتاج إلى تسجيل هدفين فقط لمعادلة رقم شيكابالا، بينما سيكون بحاجة إلى 3 أهداف من أجل تخطيه والانفراد برقم تهديفي جديد، في مفارقة لافتة خاصة أن محمود علاء يشغل مركز قلب الدفاع.