الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ البحر الأحمر يتابع انتظام مواقف الغردقة ويوجه بالدفع بسيارات إضافية لخدمة المواطنين

أجرى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة ميدانية بمواقف سيارات الأقاليم والسرفيس بمدينة الغردقة، لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والاطمئنان على توافر وسائل النقل المختلفة، في إطار جهود المحافظة لتيسير حركة المواطنين وضمان انسيابية التنقل بين المدن والمحافظات.

وخلال الجولة، وجه محافظ البحر الأحمر بالدفع بمركبات إضافية تابعة لشركات خاصة لدعم خطوط السير المختلفة، بهدف زيادة أعداد وسائل النقل المتاحة أمام المواطنين، وتخفيف الضغط على المواقف، خاصة مع زيادة حركة السفر والتنقل.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد علي، رئيس حي شمال الغردقة، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، إلى جانب ممثلي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.

وأكد الدكتور وليد البرقي ضرورة توفير الأعداد الكافية من السيارات والأتوبيسات بمختلف الخطوط المتجهة إلى المحافظات المجاورة، لضمان استيعاب أعداد المسافرين وتقديم خدمات نقل مريحة ومنظمة داخل المواقف.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام حركة التشغيل والالتزام بالمواعيد المحددة، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مواقف الأقاليم والسرفيس.

وأصدر “البرقي” تكليفات مباشرة لإدارتي المرور والمواقف بمواصلة المرور الميداني المشترك على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات ومنع أي تكدسات أو معوقات قد تؤثر على حركة المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن الهدف الرئيسي يتمثل في تطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يحقق سهولة التنقل بين مدن المحافظة والمحافظات الأخرى.

كما وجه الدكتور وليد البرقي بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التعامل مع أي شكاوى أو مطالب للمواطنين، والتدخل الفوري للحفاظ على انتظام وسيولة الحركة داخل المواقف.

وتأتي هذه الجولات الميدانية ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لمتابعة الخدمات الحيوية بشكل مباشر، والعمل على رفع كفاءة المرافق الخدمية وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم لخدمة المواطنين والمسافرين.

