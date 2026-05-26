موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تستقبل أسقف الواحات.. وإيقاف اثنين من العاملين بالإدارة الهندسية لقرى جناح

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لتقديم التهنئة بالأضحى المبارك..
محافظ الوادي الجديد تستقبل أسقف الوادي الجديد والواحات

استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات راعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ ووفد الكنيسة المرافق.

حيثُ أعرب نيافة الأنبا عن أصدق تهانيه بمناسبة حلول العيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يديم الله على الوطن الغالي مصر أمنه وأمانه وازدهاره والوحدة بين أبنائه.

من جانبها، أعربت المحافظ عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدةً اعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والتعاون التي تربط أبناء الوادي الجديد، داعيةً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ قادتها وشعبها وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار. كما استعرضوا خلال اللقاء مستجدات مشروع إنشاء المجمع الكنسي المزمع إنشاؤه ليضم مطرانية و مباني للأنشطة الدينية والخدمية والاجتماعية.

محافظ الوادي الجديد: إيقاف أثنين من العاملين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرى جناح عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة

أصدرت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرارًا بإيقاف أثنين من العاملين بالوحدة المحلية لقرى جناح التابعة لمركز الخارجة عن العمل، وإحالتهم للنيابة العامة لتقصيرهم في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وتقاعسهم عن إتخاذ الإجراءات القانونية في المهد.

يأتي هذا القرار عقب رصد مخالفات تتعلق بالتعديات و عدم إتخاذ الإجراءات القانونية لوقفها، والتهاون والتقصير في تنفيذ قرار إزالة لتعدي بالبناء على الأرض الزراعية بقرى جناح، وما تضمنه تقرير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة من ملاحظات تتعلق بالإجراءات المتخذة، وذلك في إطار الحرص على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين.

وشددت المحافظ  على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن الدولة تتعامل بحسم كامل مع هذه الملفات؛ حفاظًا على الأراضي الزراعية و حق الأجيال القادمة منها.

محافظ الوادي الجديد تتفقد فرع “المصرية ماركت” بالخارجة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية واللحوم

تفقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة “المصرية ماركت” بمدينة الخارجة؛ يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مفتاح مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات ،
واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لاستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على توافر أرصدة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بكميات كافية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وتابعت المحافظ انتظام المعروض من السلع الاستراتيجية ومعدلات ضخها بالمنافذ، مؤكدةً أهمية الحفاظ على توافر المخزون السلعي بصورة مستقرة، بما يلبّي احتياجات المواطنين بمختلف المراكز خاصة مع زيادة الإقبال خلال فترة العيد ، كما اطمأنت على طرح اللحوم المخفضة بفرع الشركة، بسعر 350 جنيهًا للكيلو، إلى جانب توفير اللحوم الهندية المجمدة بسعر 260 جنيهًا للكيلو، بما يسهم في توفير بدائل مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووجّهت المحافظ بالتوسع في توفير السلع الأساسية واللحوم عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة بالمراكز والقرى، مع استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وفروع “المصرية ماركت” لضمان وصول السلع للمواطنين خاصة بالمناطق البعيدة والأحياء الأكثر احتياجًا.

كما شددت على سرعة الانتهاء من تخصيص المواقع المقررة بجميع مراكز المحافظة؛ تمهيدًا للتوسع في إنشاء منافذ “كاري أون” الحديثة، في إطار خطة الدولة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتحديث منظومة التجارة الداخلية، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوفر تجربة تسوق عصرية مستدامة.

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

