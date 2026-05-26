الغردقة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بتطوير الحدائق والممشى السياحي

كثفت الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق وتوفير أجواء مناسبة للمواطنين والزائرين خلال أيام العيد.

وفي هذا الإطار، أجرى اللواء ضياء الدين، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة، جولة ميدانية موسعة شملت ممشى “ميريت” و”شيري”، إلى جانب حديقة “مبارك 8”، لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة.

وخلال الجولة، وجه السكرتير العام المساعد بسرعة تكثيف أعمال النظافة العامة وغسيل المماشي بشكل دوري، مع تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للنافورات وأعمدة الإنارة، بما يسهم في تحسين الشكل الجمالي والحضاري للمناطق الحيوية التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين خلال فترة العيد.

كما شدد على ضرورة رفع جميع الإشغالات والتعديات من أمام المحلات التجارية بالممشى السياحي، للحفاظ على السيولة وسهولة حركة المواطنين، إلى جانب استكمال أعمال زراعة الأشجار والاهتمام بالمساحات الخضراء.

ووجّه اللواء ضياء الدين أيضًا بتركيب مراوح رذاذ المياه بالمناطق المفتوحة للتخفيف من درجات الحرارة وتوفير أجواء مناسبة للمواطنين، فضلًا عن سرعة الانتهاء من أعمال رصف الإنترلوك بحديقة “مبارك 8” استعدادًا لاستقبال الزوار خلال إجازة العيد.

وفي لفتة إنسانية، حرص السكرتير العام المساعد خلال جولته على تهنئة المواطنين وعمال النظافة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهود العاملين في الحفاظ على نظافة المدينة وظهورها بالشكل الحضاري الذي يليق بمدينة الغردقة كإحدى أهم المدن السياحية في مصر.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من سكرتير المدينة، وسكرتير حي جنوب، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة البيئة بالمدينة، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات ميدانيًا والتأكد من سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لرفع كفاءة الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.