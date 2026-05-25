4 شكاوي والبقية في الطريق.. القضايا تلاحق الأهلي في فيفا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة تخص الملفات القانونية التي تواجه النادي الأهلي داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدًا أن القلعة الحمراء تعاني من عدة قضايا مرتبطة بالأجهزة الفنية السابقة خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوبير، خلال تصريحات إذاعية، أن الأزمة لا تتعلق فقط بالمدرب الدنماركي ييس توروب، بل تمتد أيضًا إلى الإسباني خوسيه ريبيرو وجهازه المعاون، مشيرًا إلى أن هناك 4 شكاوى تم تقديمها بالفعل ضد الأهلي، مع احتمالية تقدم باقي أفراد الجهاز الفني بشكاوى جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن ريبيرو وثلاثة من مساعديه حصلوا على حكم مبدئي بأحقيتهم في الحصول على ما يقرب من 1.2 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه المعلومات تستند إلى مستندات رسمية ومراسلات موثقة.

وأشار شوبير إلى أن إدارة الأهلي تثق في موقفها القانوني، وتتحرك من أجل الدفاع عن حقوق النادي أمام الجهات القضائية الرياضية، وعلى رأسها المحكمة الرياضية الدولية.

كما تطرق إلى ملف السويسري مارسيل كولر، موضحًا أن الأهلي قام بسداد ما يعادل 9 أشهر من راتبه بعد رحيله، رغم أن العقد كان يمنحه الحق في المطالبة بمستحقات تصل إلى 15 شهرًا، لافتًا إلى أن المدرب السويسري تنازل عن جزء من مستحقاته تقديرًا لعلاقته بالنادي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن تعدد القضايا والمستحقات المالية يمثل ضغطًا كبيرًا على خزينة الأهلي خلال الفترة الحالية.