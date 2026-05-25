قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يصدر قرارا بإعادة خدمة الإنترنت إلى وضعها السابق
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب بحلول عيد الأضحى
تراجع جديد للدولار مع ختام تعاملات آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى
80 ألف طن| شعبة البن تكشف مفاجأة عن المغشوش بمصر.. وتحذير عاجل
عودة إنستا باي للعمل بكامل كفاءته | بعد أعطال مؤقتة
بعد أزمة سحب الأموال من ATM.. أحمد موسى: مينفعش نسيب الناس كدا
دعاء يوم عرفة للمتوفي.. احرص عليه الآن وحتى غروب الشمس غدا
أسقف كنائس شرق السكة الحديد: الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين وإنجازاته تدعو للفخر |خاص
لازم الموضوع ده يخلص النهارده.. أحمد موسى عن توقف الـ ATM: الناس مش عارفة تسحب فلوسها
عاجل| رويترز: إيران ستفتح مضيق هرمز بعد 30 يوما من التوصل إلى اتفاق مع أمريكا
الناس عندها التزامات وعيديات.. أحمد موسى يستنكر توقف ماكينات ATM عن العمل
مسيرات حزب الله تشعل إسرائيل.. وقائد بجيش الاحتلال: نحن في حالة حرب مع لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار شيفروليه تاهو موديل 2026 في السوق السعودي

شيفروليه تاهو 2026
شيفروليه تاهو 2026
صبري طلبه

تعزز سيارة شيفروليه تاهو من حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم في السوق السعودي، من خلال موديل 2026، حيث يجمع هذا الاصدار بين المساحات الواسعة والتجهيزات الحديثة وخيارات الأداء المعتمدة على محركات  V8.

محركات وأداء شيفروليه تاهو 2026

وتتوفر شيفروليه تاهو 2026 بخيارين من محركات البنزين ذات الثماني أسطوانات، حيث تأتي المنظومة الأولى بمحرك V8 سعة 5.3 لتر يولد قوة تصل إلى 355 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 518 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات يعمل مع نظام دفع خلفي.

شيفروليه تاهو 2026

وتأتي النسخة الأعلى فنيًا بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة تصل إلى 420 حصانًا وعزم دوران يبلغ 624 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي يعزز من قدرات السيارة على الطرق المختلفة، وتعتمد الفئتان على ناقل الحركة الأوتوماتيكي نفسه المكون من 10 سرعات.

شيفروليه تاهو 2026 ومعدلات استهلاك الوقود

ورغم اعتماد السيارة على محركات كبيرة السعة، فإن شيفروليه تاهو 2026 تقدم معدلات استهلاك وقود تختلف بحسب المحرك المستخدم، إذ تسجل نسخة 5.3 لتر معدل استهلاك يبلغ 9.8 كيلومتر لكل لتر، بينما تحقق نسخة 6.2 لتر معدلًا يصل إلى 9.1 كيلومتر لكل لتر، كما تأتي السيارة بخزان وقود كبير بسعة 91 لترًا.

أبعاد شيفروليه تاهو 2026

وتنتمي تاهو إلى فئة الـSUV  كاملة الحجم، وهو ما يظهر بوضوح من خلال أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طول السيارة 5,351 مم، مع عرض يصل إلى 2,370 مم وارتفاع يبلغ 1,927 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,071 مم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى 2,702 كجم.

شيفروليه تاهو 2026

وحصلت شيفروليه تاهو Premier 2026 على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية، كما زودت السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى شبكة كبيرة الحجم.

سعر شيفروليه تاهو Premier 2026 في السعودية

وتطرح شيفروليه تاهو موديل 2026 في السوق السعودي بعدة فئات وتجهيزات، بينما تأتي فئة Premier بسعر يبلغ 348,100 ريال سعودي.

شيفروليه تاهو شيفروليه تاهو شيفروليه تاهو 2026 سعر شيفروليه تاهو 2026 سعر شيفروليه تاهو 2026 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ترشيحاتنا

شوبير

4 شكاوي والبقية في الطريق.. القضايا تلاحق الأهلي في فيفا

حازم إمام وزوجته ماجي الحلواني

حازم امام يهنئ والدته بعيد ميلادها بصورة من الحرم

ييس توروب

أيام توروب معدودة.. تعرف على مسيرة المدرب الدنماركي مع الأهلي

بالصور

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية.. صور

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية
البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية
البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

فيديو

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

شيرين

حماقي وشيرين عبد الوهاب يطرحان ديو بحرية من ألبوم سمعوني.. فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد