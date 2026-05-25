أسعار شيفروليه تاهو موديل 2026 في السوق السعودي

تعزز سيارة شيفروليه تاهو من حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم في السوق السعودي، من خلال موديل 2026، حيث يجمع هذا الاصدار بين المساحات الواسعة والتجهيزات الحديثة وخيارات الأداء المعتمدة على محركات V8.

محركات وأداء شيفروليه تاهو 2026

وتتوفر شيفروليه تاهو 2026 بخيارين من محركات البنزين ذات الثماني أسطوانات، حيث تأتي المنظومة الأولى بمحرك V8 سعة 5.3 لتر يولد قوة تصل إلى 355 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 518 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات يعمل مع نظام دفع خلفي.

وتأتي النسخة الأعلى فنيًا بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة تصل إلى 420 حصانًا وعزم دوران يبلغ 624 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي يعزز من قدرات السيارة على الطرق المختلفة، وتعتمد الفئتان على ناقل الحركة الأوتوماتيكي نفسه المكون من 10 سرعات.

شيفروليه تاهو 2026 ومعدلات استهلاك الوقود

ورغم اعتماد السيارة على محركات كبيرة السعة، فإن شيفروليه تاهو 2026 تقدم معدلات استهلاك وقود تختلف بحسب المحرك المستخدم، إذ تسجل نسخة 5.3 لتر معدل استهلاك يبلغ 9.8 كيلومتر لكل لتر، بينما تحقق نسخة 6.2 لتر معدلًا يصل إلى 9.1 كيلومتر لكل لتر، كما تأتي السيارة بخزان وقود كبير بسعة 91 لترًا.

أبعاد شيفروليه تاهو 2026

وتنتمي تاهو إلى فئة الـSUV كاملة الحجم، وهو ما يظهر بوضوح من خلال أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طول السيارة 5,351 مم، مع عرض يصل إلى 2,370 مم وارتفاع يبلغ 1,927 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,071 مم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى 2,702 كجم.

وحصلت شيفروليه تاهو Premier 2026 على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية، كما زودت السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى شبكة كبيرة الحجم.

سعر شيفروليه تاهو Premier 2026 في السعودية

وتطرح شيفروليه تاهو موديل 2026 في السوق السعودي بعدة فئات وتجهيزات، بينما تأتي فئة Premier بسعر يبلغ 348,100 ريال سعودي.