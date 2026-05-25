ماذا تقدم ساوايست S08 DM موديل 2026 الجديدة؟

تتجه فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السنوات الأخيرة نحو الجمع بين معدلات استهلاك الوقود المنخفضة والتجهيزات التقنية المتطورة، وهو ما يظهر في ساوايست S08 DM موديل 2026.

وتأتي السيارة ساوايست S08 DM المقدمة عالميًا ضمن فئة الـSUV متوسطة الحجم، مع اعتمادها على منظومة هجينة قابلة للشحن، إلى جانب حزمة من التجهيزات الداخلية وأنظمة الأمان.

ساوايست S08 DM موديل 2026

أبعاد ساوايست S08 DM

تعتمد ساوايست S08 DM على تصميم خارجي يرتكز على الأبعاد الكبيرة نسبيًا، حيث يبلغ طول السيارة 4,810 مم، مع عرض يصل إلى 1,930 مم وارتفاع يبلغ 1,705 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,820 مم.

وتأتي السيارة مزودة بإضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED، إضافة إلى مصابيح نهارية تعمل بالتقنية ذاتها، وترتكز ساوايست S08 DM على عجلات رياضية بقياس 20 بوصة مصنوعة من الألمنيوم، مع مرايا جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائي إلى جانب خاصية التدفئة، كما تضم السيارة سقفًا بانوراميًا.

محرك وأداء ساوايست S08 DM

تعتمد ساوايست S08 DM موديل 2026 على نظام هجين بالقابس يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مكوّن من 4 أسطوانات ومحرك كهربائي، لتصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 342 حصانًا، بينما يبلغ العزم الكلي 525 نيوتن متر.

ويولد المحرك الكهربائي وحده قوة تصل إلى 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، في حين ينتج محرك البنزين 141 حصانًا وعزم 215 نيوتن متر، وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع .DHT

وتضم السيارة بطارية بسعة 18.4 كيلوواط ساعة، ما يسمح بمدى قيادة كهربائي يصل إلى 85 كيلومترًا، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 70 لترًا، مع الاعتماد على تقنية الجر الأمامي للعجلات.