خبر حزين للنادي ولاعبيه وجماهيره.. أحمد شوبير يعلق على مشاركة الأهلي في الكونفدرالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن موقف المارد الأحمر من المشاركة في بطولة الكونفدرالية.

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية، أن الأهلي لا يفضل المشاركة في بطولة الكونفدرالية، لافتا إلى أن خبر مشاركته في البطولة “خبر حزين للنادي ولاعبيه وجماهيره”.

وفي سياق متصل قال شوبير عبر أثير الإذاعة: من شهر أو شهرين الناس زعلت مني لما قلت إن النادي الأهلي بيدفع مرتبات 3 مدربين، لكن اتضح إن الإسباني خوسيه ريبيرو المدرب الأسبق هيكون المشكلة القادمة في القلعة الحمراء.

وتابع: ريبيرو اشتكي للفيفا وخد حكم بمبلغ يتخطي حاجز الـ مليون دولار، وده هيكون مشكلة للنادي الأهلي قبل الموسم الجديد.

وأضاف: الحكاية ما خلصتش على كده، لكن مساعدين ريبيرو كمان بيطالبوا براتب سنة كاملة؛ استنادا إلى الحق الأدبي.

وعلم “صدى البلد” من مصادر مطلعة، أن مساعدي الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب النادي الأهلي الأسبق، يجهزون للتقدم بـ 3 قضايا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد القلعة الحمراء؛ من أجل المطالبة بمستحقاتهم المالية.