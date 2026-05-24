بعد التتويج.. الونش يستعيد مقولة فيريرا عن سر الفوز بالدوري

نشر محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك ستوري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حملت رسالة أثارت تفاعل جماهير القلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وظهر الونش في الصورة رفقة عدد من لاعبي الزمالك أثناء الاحتفال بدرع الدوري، وعلق عليها قائلًا: «جوسفالدو فيريرا عشان تكسب الدوري لازم تبقى أقوى دفاع في الدوري».

وتوج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز أمس حيث انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.