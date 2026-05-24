ثروت سويلم: الزمالك الأحق بالدوري.. ونظام الموسم الحالي نجح دون مؤجلات

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، أن نظام الدوري في الموسم الحالي حقق نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن انتظام المسابقة دون وجود مباريات مؤجلة يُعد أكبر دليل على نجاح التجربة.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إن فرص الأهلي في التتويج بالدوري كانت صعبة، موضحًا أن الزمالك يستحق الفوز بدرع الدوري هذا الموسم، كما أعرب عن سعادته لمعتمد جمال، متمنيًا استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف ثروت سويلم أن نقل درع الدوري بطائرة هليكوبتر أصبح حديث الدول العربية، مؤكدًا أن نجاح البطولة أهم من تتويج أي نادٍ بعينه، كما كشف أن الموسم المقبل سيقام بمشاركة 20 ناديًا قبل العودة إلى 18 فريقًا في الموسم الذي يليه.