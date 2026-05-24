الزمالك وبيراميدز يتقدمان القائمة.. المتأهلون لدوري أبطال أفريقيا 2027

حسمت ملامح عدد كبير من الأندية المتأهلة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجحت عدة فرق في حجز مقاعدها رسميًا للمشاركة في البطولة القارية خلال موسم 2026/2027.

وشهدت القائمة حضورًا عربيًا وإفريقيًا قويًا، يتقدمه الزمالك وبيراميدز من مصر، إلى جانب الإفريقي التونسي والترجي التونسي من تونس.

كما ضمنت أندية بارزة تواجدها في البطولة، أبرزها صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى بترو دي لواندا من أنجولا، ومولودية الجزائر ،وأسيك ميموزا من كوت ديفوار.

باقى الفرق المتأهلة

وضمت قائمة المتأهلين أيضًا أندية: باور ديناموز الزامبي، حوريا كوناكري الغيني، نواذيبو الموريتاني، إينوغو رينجرز وريفرز يونايتد من نيجيريا، ميدياما الغاني، الجيش الرواندي، ويليتي الأنجولي، إضافة إلى عدد من الأندية التي تمثل بوركينا فاسو ومالاوي وموزمبيق وبوروندي وليسوتو وإي سواتيني والسيشل والموريشيوس وتشاد وجنوب السودان.

ومن المنتظر أن تكتمل قائمة المتأهلين خلال الأسابيع المقبلة، مع انتهاء منافسات الدوريات المحلية في عدد من الدول الإفريقية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة القارية.