ناصر منسي: أريد الاستمرار مع الزمالك حتى لو مجانا.. وشيكابالا مازال يدعمنا

كشف ناصر منسي نجم الزمالك عن تفاصيل العروض المقدمة له وإمكانية الرحيل أو الإستمرار واحتياجات الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف ناصر منسي خلال تصريحاته: كان هناك عرض من النادي المصري في الموسم الحالي، وبعد تفكير قررت الاستمرار مع الزمالك ودخلت في تحدي لان أصبح رقم 1 مع معتمد جمال".

وأوضح:" لو سألعب مجانا أريد الاستمرار في الزمالك، وكان عرض المصري أفضل من الزمالك، لكن اصريت على الاستمرار في الفريق.

وواصل:المشاكل لا تنتهى لكننا لم نركز وهدفنا كان الفوز بالكونفدرالية والدوري، واتفقنا على التركيز في الملعب، والحاجات التانية تركناها للادارة.

وأكمل : نحصل على مستحقاتنا رغم تأخيرها لكن الدنيا كانت بتمشي، ومازال لنا مستحقات، ولكن اللاعيبة رجالة، وقدموا كل ما لديهم وحققوا الفوز بلقب بطولة الدوري، واتفقنا على عدم الحديث في الماديات إلا بعد نهاية الموسم.

وأردف : عقدي مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم القادم، لم نتحدث عن التجديد ولم يصل لي عروض حتى الان ولكني أرغب في الاستمرار مع الزمالك.

وعن احتياجات الفريق قال : الزمالك ليس بحاجه للاعبين جدد، والمجموعة التي حققت بطولة الدوري رجال ولا نحتاج لأي إضافة، حتى اللاعبين الصغار قدموا مستوى كبير كأنهم نجوم.

وواصل: عبدالله السعيد وعمر جابر هم قادة الفريق ومعهم الونش، وشيكابالا كان قائد خارج الملعب وداخل الملعب والموسم الماضي كان دايما بيلمنا ويشجعنا كلنا ويعاملنا معاملة كويسة.

واختتم ناصر منسي تصريحاته قائلا : شيكابالا كان قائد بمعنى الكلمة وكنت اتمنى استمراره، شيكابالا هو احرف لاعب في مصر، وكلمنا وبارك لنا وقال لي "مبروك يا اسطورة" وكنا بنغني “سمعنا ياعم الحدوتة”