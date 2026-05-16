فاروق جعفر :عدي الدباغ لاعب جيد.. وناصر منسي من المحظوظين

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، عن المواجهة المرتقبة للزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس:الزمالك لابد أن يضع المكسب بنتيجة جيدة، خصوصًا أن فريق اتحاد العاصمة حقق الفوز بهدف في لقاء الذهاب وسيلعب بتنظيم دفاعي، ويجب أن يكون هناك لكل لاعب دور معين داخل الملعب.

وتابع :معتمد جمال عليه أن يمنح كل لاعب مهمة داخل المستطيل الأخضر، وربط خطوط الفريق بشكل جيد، والزمالك قادر على استغلال الأطراف من أجل تحقيق الفوز، واستاد القاهرة من الملاعب الكبيرة التي يمكن للزمالك استغلال تفوق الأطراف، وتسجيل أهداف.

و أضاف :الزمالك عليه ألا يمنح المساحة لفريق اتحاد العاصمة، والفريق يحتاج تسجيل هدفين وعدم استقبال أي أهداف، والزمالك يمتلك لاعبين جيدين قادرين على تنفيذ كل المهام، وكل لاعب يجب أن يعرف هل سيلعب أساسيًا غدًا أم لا، حتى يعيش في أجواء اللقاء ويفكر جيدًا.

و أستكمل:خط دفاع الزمالك عليه أن يتصدى بكل قوة لأي محاولات، بالتعاون مع خط الوسط، ومحمد شحاتة سيكون له مهام دفاعية هامة، وتأمين مرمى المهدى سليمان من أي فرص خطيرة.. ويجب أن يتميز لاعبي الزمالك بالتمرير السليم والتحركات بشكل جيد.

و أشار :بيزيرا عندما يكون في موقف (واحد ضد واحد) يكون مؤثر، والهدف الملغي الذي سجله كان من هجمة مرتدة، لأن فريق اتحاد العاصمة كان يضغط بقوة في تلك اللحظات، لكن غدًا الأمور ستكون مختلفة، وهو لاعب مهاري لديه مميزات، ولذلك الأفضل هو وجوده في مركز الجناح الأيمن.

وأختتم:الزمالك لو سيلعب بثنائي هجومي قد يفقد وسط الملعب، وعدي الدباغ لاعب جيد، وناصر منسي من اللاعبين المحظوظين وقادر على تسجيل أهداف في أي وقت، والفريق في حاجة لـ"اللاعب الهداف"، وعدي الدباغ هو الأفضل للتواجد في مركز صانع الألعاب، لأنه يستطيع التحكم بشكل جيد في الكرة.