الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بدء امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس .. اليوم

ياسمين بدوي

تنطلق اليوم السبت امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، حسب الجداول المعلنة في كل محافظة في مصر .

وفي هذا الإطار ،  أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس ولجان الامتحانات ، استعدادًا لبدء امتحانات المواد الأساسية لجميع صفوف النقل اعتبارا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٦

جدير بالذكر أنه في محافظة القاهرة ،  يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحانات الترم الثاني 2026 اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو حتى الإثنين ١٨ مايو، بينما يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها الامتحانات من السبت ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو.

كما يؤدي طلاب صفوف النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله بمدارس محافظة القاهرة امتحانات الترم الثاني 2026 اليوم من السبت الموافق 16 مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو، والإعدادي المهني حتى الخميس ٢١ مايو

و تنطلق اليوم أيضا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلهما في مدارس محافظة القاهرة خلال وتستمر حتى الأحد ٢٤ مايو، وفقًا للجداول الرسمية المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والمعتمدة لجميع المراحل التعليمية.

وفي محافظة الجيزة :

  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الأول (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الثاني والثالث (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفين – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الرابع الابتدائي (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين – صم وضعاف سمع) + السابع (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف السادس (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع) + الثامن (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
     

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية أنه لا تهاون في مكافحة الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أنها تحذر جميع الطلاب من محاولة الغش .

وفي هذا السياق ، أكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس ، مشددة على التصدي بكل حزم لأي محاولات غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وقالت مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم على تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على عقوبات رادعة ضد كل من يحاول الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة، خاصة بإستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي وسائل إلكترونية حديثة ، مؤكدةً أن هذه العقوبات تشمل:

  • إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا.
  • الحرمان من الامتحانات لفترات قد تصل إلى عامين.
  • الغرامات المالية الكبيرة.
  • المساءلة القانونية والحبس طبقًا للقانون.
  • مصادرة أي أجهزة إلكترونية يتم ضبطها داخل اللجنة.

كما أكدت مدير إدارة الهرم التعليمية ، على منع دخول الطلاب أو الملاحظين أو أي من القائمين على العملية الامتحانية بالهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 ، حتى وإن كانت مغلقة، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والانضباط الكامل.

وحذرت مدير إدارة الهرم التعليمية ، السادة الملاحظين والمعاونين من التهاون في تنفيذ التعليمات، أو اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مشيرةً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية ضد أي مخالفة يتم رصدها.

كما أصدرت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، بيانا رسميا ، قالت خلاله : يعاقب القانون رقم 205 لسنة 2020 كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات ، موضحة أن العقوبة حسب القانون : الحبس من سنتين إلى 7 سنوات ، وغرامة مالية من 100,000 جنيه إلى 200,000 جنيه.

كما أشارت  إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ،إلى أنه يُعاقب كل من يحمل أجهزة اتصال (مثل الهاتف المحمول أو أجهزة إرسال/استقبال) داخل لجنة الامتحان بقصد الغش أو المساعدة في الغش ، بغرامة من 5,000 إلى 10,000 جنيه ، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

وأضافت  إدارة حدائق أكتوبر التعليمية ، ينص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور الذي يليه خلال نفس العام الدراسي، ويُعد راسبا في جميع المواد.

