تكنولوجيا وسيارات

واتساب تحذر مستخدمي آيفون وأندرويد.. هذه المحادثات ليست آمنة كما تظن

شيماء عبد المنعم

حذرت شركة واتساب WhatsApp، مالكي أجهزة آيفون وأندرويد من أن معظم تطبيقات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحتفظ بسجل كامل لأسئلة المستخدمين وتفاعلاتهم، مؤكدة أن "كل ما يكتبه المستخدم يتراكم مع مرور الوقت".

محادثات الذكاء الاصطناعي على واتساب محمية

وفي خطوة جديدة لتعزيز الخصوصية، أعلنت واتساب إطلاق ميزة الدردشة غير المرئية Incognito Chat، التي قالت إنها ستوفر مستوى متقدما من الحماية لمحادثات الذكاء الاصطناعي، بحيث تبقى الأسئلة والإجابات “خاصة بالكامل” ولا يمكن الاطلاع عليها حتى من قبل واتساب أو شركة “ميتا” نفسها.

وجاء الإعلان ضمن حملة ترويجية ركزت على أهمية الحفاظ على خصوصية المستخدمين، مشيرة إلى أن الميزة الجديدة صممت لمنح الأشخاص مساحة آمنة للتفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي دون القلق من تتبع أو تخزين محادثاتهم.

وأوضحت واتساب أن المستخدمين سيتمكنون من تفعيل وضع المحادثات الخفية من خلال أيقونة جديدة داخل الدردشات الفردية مع Meta AI، مشيرة إلى أن الميزة ستتوفر كذلك عبر التطبيق المستقل الخاص بالمساعد الذكي.

وأكدت الشركة أن المحادثات ضمن هذا الوضع لن يتم تخزينها أو الاحتفاظ بسجل لها، إذ ستحذف الرسائل تلقائيا فور إغلاق نافذة الدردشة. 

كما أوضحت أن الجلسة تنتهي فور إغلاق التطبيق أو قفل الهاتف، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان Meta AI لسياق المحادثة بالكامل دون إمكانية استعادته لاحقا.

وأضافت الشركة أنها تواصل تطوير منظومة الخصوصية التي تعتمد على التشفير التام بين الطرفين، وهي التقنية التي ساهمت في تعميمها عالميا قبل نحو عشر سنوات، مؤكدة أن هذا النهج بات يمتد الآن ليشمل التفاعل مع خدمات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق.

ورغم تركيز واتساب على الخصوصية، يرى مراقبون أن العلاقة بينها وبين ميتا تظل مثار جدل، في ظل اعتماد الأخيرة بشكل كبير على البيانات والإعلانات الرقمية منذ استحواذها على التطبيق عام 2014.

ميزة الدردشة غير المرئية على واتساب

وأضافت الشركة أن بعض التطبيقات المنافسة توفر أوضاع “تصفح خفي”، لكنها ما تزال قادرة على الوصول إلى البيانات المتبادلة، بينما تؤكد واتساب أن ميزة Incognito Chat تمنع أي جهة، بما في ذلك الشركة نفسها، من قراءة محتوى المحادثات.

ومن المنتظر أن تبدأ واتساب طرح الميزة الجديدة تدريجيا لمستخدمي الهواتف خلال الأشهر المقبلة.

الكرملين: بوتين سيبحث مع نظيره الصيني القضايا الدولية والإقليمية

جيش الاحتلال ينذر سكان 9 بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 16 مايو 2026 أمام الجنيه المصري

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل.. النعناع والبقدونس الأبرز

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل

