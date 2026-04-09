بدون مشاركة أرقام الهواتف.. واتساب يختبر ميزة “اسم المستخدم” لتواصل أكثر أمانا

يسهل تطبيق واتساب WhatsApp، التواصل ومشاركة الملفات، لكن كثيرين يترددون في مشاركة أرقام هواتفهم الشخصية مع الغرباء حتى لأسباب بسيطة.

ولمعالجة هذه المشكلة، يخطط واتساب لإطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتواصل عبر اسم مستخدم فريد، دون الحاجة لمشاركة الرقم الشخصي.

ما هي ميزة اسم المستخدم؟

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء اسم فريد على المنصة، يمكن مشاركته مع الآخرين للتواصل، ما يعزز الخصوصية ويجعل التواصل أكثر أمانا.

ووفقا لتقارير WABetaInfo، يجري واتساب اختبار الميزة بدقة قبل إطلاقها على نطاق أوسع، على أن يتم طرحها تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

قواعد اختيار اسم المستخدم

1. يجب أن يبدأ الاسم بحرف وليس بـ “www” لتجنب التشابه مع المواقع.

2. لا يمكن أن ينتهي بـ “.com” أو “.in”، لتفادي التشابه مع أسماء النطاقات.

3. يجب أن يحتوي على حرف واحد على الأقل، ولا يمكن أن يكون مكونا من أرقام أو رموز فقط.

4. يسمح فقط بالأحرف الصغيرة (a–z)، الأرقام (0–9)، النقاط (_) والشرطات السفلية.

5. يجب أن يكون طوله بين 3 و35 حرفا.

6. كما يجب ألا يكون الاسم مستخدما بالفعل على منصات “ميتا” الأخرى مثل إنستجرام وفيسبوك، وإلا سيحتاج المستخدم للتحقق من ملكيته قبل اعتماده.

مفتاح اسم المستخدم لتعزيز الخصوصية

يمكن للمستخدمين أيضا إنشاء مفتاح من أربعة أرقام مرتبط باسم المستخدم، هذا المفتاح يطلب عند محاولة شخص الاتصال بهم لأول مرة، وهو اختياري ويضيف طبقة إضافية من الحماية لضمان وصول الأشخاص المصرح لهم فقط.

اسم مستخدم واحد لجميع منصات “ميتا”

يمكن اختيار نفس اسم المستخدم عبر جميع منصات “ميتا”، ما يسهل التواصل، لكنه قد يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، حيث يصبح من السهل تتبع المستخدم عبر منصات مختلفة، لذا ينصح من يرغب في فصل حساب واتساب عن باقي الشبكات الاجتماعية باختيار اسم مختلف.

الطرح التدريجي للميزة

ستطرح ميزة اسم المستخدم تدريجيا لمجموعة محدودة من المستخدمين الذين قاموا بتحديث التطبيق لأحدث نسخة.

وبعد اختبارها، من المتوقع توسيع الوصول تدريجيا لمزيد من المستخدمين، مع استمرار حماية الرسائل عبر التشفير التام من النهاية للنهاية End-to-End Encryption.