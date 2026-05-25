العثور على جثة سيدة في ظروف غامضة بالمنيا

شهد مركز مطاي شمال المنيا واقعة استقبال المستشفى لجثمان سيدة متوفاة في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من النجدة يفيد بوصول جثمان سيدة تدعي ه. ا 24 سنة إلى المستشفى جثة هامدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين العرض على الطب الشرعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيقات بدء التحقيق لكشف ملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت جهات التحقيق التحفظ على الجثمان والعرض على الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان ما اذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه.

