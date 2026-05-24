محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. محافظ المنيا يعلن جاهزية 38 مجزرًا حكوميًا مجانًا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجهاً مديرية الطب البيطري بمتابعة جاهزية المجازر الحكومية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والتأكد من توافر كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ جاهزية 38 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة للعمل بكامل طاقتها وتحت إشراف بيطري متكامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحد من الذبح العشوائي والحفاظ على الصحة العامة وضمان جودة اللحوم وسلامتها.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على المجازر ومحلات الجزارة والأسواق، لضمان الالتزام بإجراءات الذبح ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية، مشددًا على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر تشغيل المجازر على مدار 24 ساعة قبل وخلال أيام العيد، مع تقديم خدمة ذبح الأضاحي بالمجان داخل المجازر الحكومية طوال فترة العيد، إلى جانب دعم المجازر بالأطباء البيطريين وإلغاء الإجازات لضمان انتظام العمل.

وأضاف مدير المديرية، أن الحملات الرقابية مستمرة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين، لمتابعة أسواق بيع اللحوم والشوادر والثلاجات ومحلات الجزارة، والتأكد من سلامة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى توفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول داخل المجازر.

كما أشار إلى تشكيل غرفة طوارئ بمديرية الطب البيطري لتلقي شكاوى المواطنين والاستفسارات والتعامل الفوري معها على مدار الساعة خلال فترة العيد.
 

