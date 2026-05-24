ركعتان وتبرّع بدلاً من حفل الزفاف.. مشهد لعروسين داخل مسجد بالمنيا يهز السوشيال ميديا | تفاصيل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة شهدها مسجد الزراعيين بمدينة بني مزار شمال المنيا بعدما حرص عريس وعروسه عقب الانتهاء من عقد قرانهما على التوجّه مباشرة إلى المسجد لأداء ركعتي شكر لله، في لقطة لاقت إعجابًا واسعًا بين المواطنين وتفاعلا كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدلاً من تنظيم حفل زفاف صاخب.



فقد أعلنت الصفحة الرسمية للمسجد، أن المصلون فوجئوا داخل المسجد بالعروس مرتدية فستانها الأبيض برفقة عريسها، بعد انتهاء المصلين من أداء الصلاة حيث دخلا في هدوء وخشوع لأداء الصلاة، بعيدًا عن مظاهر الصخب والزفاف التقليدي، في إشارة إلى رغبتهما في بدء حياتهما الزوجية بالطاعة والسكينة.

ولم يتوقف المشهد عند الصلاة فقط، بل توجه العروسان عقب ذلك إلى صندوق التبرعات الخاص بمركز القلب، للمساهمة في دعم المرضى، في تصرف اعتبره الأهالي رسالة إنسانية راقية تعكس قيم التكافل والخير، بعيدًا عن المبالغة في مظاهر الاحتفالات والإنفاق على المظاهر.

وأثار الموقف حالة كبيرة من التفاعل والتأثر بين المواطنين داخل المسجد وخارجه، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بتصرف العروسين، مؤكدين أن هذه البداية تحمل معاني الطمأنينة والبركة، فيما جرى تداول تفاصيل الواقعة باعتبارها نموذجًا مختلفًا لبدايات الزواج وقام الحاضرين بالدعاء لهما بالخير والسعادة، مؤكدين أن البيوت التي تبدأ حياتها بطاعة الله والعمل الخيري تكون أقرب إلى المودة والرحمة والاستقرار.