حملة مفاجئة على المنشآت الصناعية بسمالوط في المنيا وتحرير 7 إنذارات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بشمال المنيا، حملة استهدفت 7 منشآت صناعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات ميدانية مفاجئة للتفتيش على المنشآت الصناعية والورش.

أسفرت الحملة عن تحرير 7 إنذارات لهذه المنشآت، لمخالفة الاشتراطات المنظمة للعمل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام باستخراج التراخيص القانونية اللازمة لممارسة النشاط الصناعي.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ الحملات المفاجئة على مختلف المنشآت الصناعية بنطاق المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار فرض الانضباط وتحقيق الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.