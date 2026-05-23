انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظة القاهرة

أطلقت وزارة الأوقاف الجمعة 22 من مايو 2026م قافلة دعوية مشتركة بالتنسيق مع الأزهر الشريف إلى محافظة القاهرة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتأتي هذه القافلة في ضوء حرص الوزارة على توحيد الجهود الدعوية، ونشر صحيح الدين، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير، وتعزيز الانضباط المنبري؛ بما يسهم في بناء وعي رشيد لدى المجتمع، ودعم دور المساجد في تصحيح المفاهيم وبناء الإنسان.

وقد تناولت القافلة في خطبة الجمعة موضوع: «يوم عرفة.. يوم المباهاة الإلهية»، حيث أوضح السادة العلماء والدعاة فضل يوم عرفة ومكانته العظيمة، وبيّنوا أنه من أعظم الأيام التي تتنزل فيها الرحمات والنفحات، ويباهى الله سبحانه وتعالى فيه بعباده أهل السماء، مؤكدين أهمية اغتنام هذا اليوم المبارك بالإكثار من الذكر والدعاء، والتوبة والاستغفار، والعمل الصالح، وترسيخ معاني الرحمة والتكافل والتسامح بين الناس.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع: «التحذير من إلقاء القمامة في الشوارع "مخلفات ذبح الأضاحي"»، حيث شدد الأئمة والوعاظ على أهمية الحفاظ على النظافة العامة، وعدم إلقاء مخلفات الذبح في الطرقات والشوارع؛ لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبيئية، ومظاهر غير حضارية، مؤكدين أن الحفاظ على النظافة سلوك حضاري وقيمة دينية أصيلة دعا إليها الإسلام، وأن المحافظة على البيئة والمظهر الجمالي للمجتمع واجب ديني ووطني.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المشاركين في القافلة بلغ (10) من السادة الأئمة والوعاظ، وذلك في إطار تنفيذ محاور الخطة الدعوية التي تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور الانحراف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على بناء الشخصية المصرية الوطنية، وتعزيز دور المساجد في نشر العلم والمعرفة، وترسيخ قيم الحضارة.