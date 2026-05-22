شهد مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، مساء الجمعة ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م، فعاليات الليلة الخامسة من برنامج وزارة الأوقاف لإحياء العشر الأُوَل من ذي الحجة، وذلك بالتعاون مع قناة الحياة، وسط حضور كثيف من رواد المسجد ومحبي التلاوة والابتهال، في أجواء إيمانية عامرة بنفحات بأفضل أيام الدنيا.

الأوقاف تحيي الليلة الخامسة من ليالي ذي الحجة بمسجد الإمام الحسين

وتضمَّنت الفعالية كلمة دعوية ألقاها الدكتور مؤمن الخليجي - إمام وخطيب المسجد - بعنوان: «تجديد النية لحج بيت الله الحرام»، تناول فيها أهمية استحضار الإخلاص وتجديد المقاصد في الطاعات والعبادات، فيما قدَّم اللقاء الشيخ أيمن منصور - إمام وخطيب المسجد.

واستمع الحضور إلى تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ علي عثمان، أحد نجوم «دولة التلاوة» في موسمه الأول، واختتمت الفعالية بابتهالات دينية قدَّمها فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وسط تفاعل روحاني من الحضور الذين امتلأت بهم جنبات المسجد.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور منتصف عبد المهيمن - مدير إدارة الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ خميس أبو عيد - عضو الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، والشيخ عمر عبد العزيز - عضو الإدارة العامة لشئون القرآن.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن البرنامج الدعوي والتثقيفي الذي أعدَّته وزارة الأوقاف خلال موسم العشر المباركات، فيما نقلت قناة الحياة شعائر صلاة العشاء واللقاء الدعوي على الهواء مباشرة، في نقل حيٍّ لأجواء الليالي الإيمانية بهذه الأيام المباركة.