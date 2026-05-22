جدول امتحانات الدور الأول بمراكز إعداد محفظي القرآن لعام 2026

أعلن وزارة الأوقاف نشر جدول امتحانات الدور الأول للفرقتين الأولى والثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي ٢٠٢٥م/ ٢٠٢٦م، وذلك في إطار حرصها على تنظيم العملية التعليمية، وضمان انتظام سير الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

جدول امتحانات الدور الأول بمراكز إعداد محفظي القرآن

ويُعقد الامتحان التحريري والشفوي بمقر كل مركز تحت إشراف عميده.

كما يُعقد الامتحان الشفوي للفرقة الأولى بمقر المركز عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، بينما يُعقد الامتحان الشفوي للفرقة الثانية بصورة مركزية بعد اعتماد نتائج الامتحانات التحريرية.

نشاط وزارة الأوقاف خلال أسبوع

يذكر أن وزارة الأوقاف شهدت خلال الأسبوع من السبت 16 مايو 2026م حتى الجمعة 22 مايو 2026م تنفيذ برنامج دعوي وتوعوي مكثف، في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني الرشيد بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة الدعوية والعلمية والتثقيفية.

وشهد الأسبوع إقامة (628) مجلسًا للفقه بعدد (6) مديريات، هي: محافظة مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، السويس، إلى جانب إقامة (26) مجلسًا للفقه للواعظات بعدد (9) مديريات، هي: القاهرة، الدقهلية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، البحيرة، المنيا، محافظة مطروح.

دروس أئمة الأوقاف في المساجد

كما شهد تنفيذ (3,292) درسًا منهجيًا للأئمة بجميع المديريات، و(89) درسًا منهجيًا للواعظات بعدد (13) مديرية، هي: القاهرة، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، الفيوم، الإسكندرية، كفر الشيخ.

وفي إطار الاهتمام ببناء وعي النشء، جرى تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل في عدد (20,880) مسجدًا يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، إلى جانب إقامة أسبوع ثقافي بمديرية أوقاف القاهرة.

كما تضمن النشاط الدعوي إقامة (27) ندوة علمية كبرى بالمديريات الإقليمية، إلى جانب عقد (630) ندوة علمية يوم الاثنين بعد صلاة المغرب بمديريات: محافظة مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، السويس.

وشمل البرنامج الدعوي إقامة (2,036) منبرًا ثابتًا بجميع المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، فضلًا عن عقد (383) مجلسًا علميًّا بجميع المديريات الإقليمية، عدا المديريات الحدودية.

وفي إطار التعاون المؤسسي، أُقيمت ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، كما جرى تنظيم قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية يوم الجمعة الموافق 22 / 5 / 2026م، إلى جانب تنظيم (26) قافلة دعوية للواعظات بالمديريات الإقليمية بمشاركة (100) واعظة.

كما تتواصل القوافل الدعوية بالمناطق النائية والحدودية بمحافظات: محافظة مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الوادي الجديد، إضافة إلى تنظيم قافلة دعوية بالمناطق المستهدفة «المناطق الحمراء».

وشهد الأسبوع إقامة مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) بالمساجد الكبرى بعدد (2,121) مسجدًا، إلى جانب تنفيذ برنامج «المساجد المحورية» بعدد (3,511) مسجدًا بجميع المديريات الإقليمية.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة، جرى تنفيذ قوافل الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية بعدد (1,013) قافلة بجميع المديريات، كما أُقيمت قوافل الرحمة والمواساة بعدد (12) قافلة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي بالمديريات الإقليمية.

كما جرى تنفيذ (80) ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية بجميع المديريات الإقليمية، و(120) ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالمديريات الإقليمية.

ويجري التنسيق مع المديريات الإقليمية بشأن الاختبارات الأولية للموسم الثاني من «دوري النجباء»، في إطار الاهتمام برعاية النشء وتنمية قدراتهم العلمية والثقافية والدعوية.